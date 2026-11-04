콘진원, '호찌민시티 2026' 성료…한·베 음악산업 교류 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 콘진원은 4일 호찌민서 행사를 성료했다
- 국내 음악기업 19개 사가 상담 102건을 기록했다
- 뮤지션 5팀 공연에 1600여 명이 참석했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 베트남 호찌민시에서 열린 '코리아 스포트라이트 2026'를 성료했다고 4일 밝혔다.
지난해에 이어 두 번째로 열린 이번 행사는 지난달 30, 31일 진행됐으며 국내 대중음악 뮤지션의 글로벌 진출을 지원하고, 한국과 베트남 음악산업 관계자 간 교류 및 사업 협력 기회를 확대하기 위해 마련됐다.
콘진원은 베트남 비즈니스센터와 함께 '2026 한-베 콘텐츠 커넥트'와 연계한 비즈니스 상담, 네트워킹 믹서, 현지 매체 인터뷰 등 다양한 프로그램을 운영했다. 베트남 음악산업 관계자들과의 교류에 국내 음악기업 19개 사가 참여해 총 102건의 상담실적을 기록했으며, 베트남 현지 매체 VTV9, HTV9, Zing MP3 등의 인터뷰를 진행했다.
'한-베 콘텐츠 커넥트' 포럼에서는 한국과 베트남의 음악시장 특성과 사업 전략, 팬덤과 지식재산권(IP)을 활용한 사업 모델, 아티스트의 성장과 시장 확장을 주제로 논의했다. 특히, 베트남 현지 유명 뮤지션 Vu Thanh Van, Vstra, Tlinh 등이 참여해 현지 음악시장 활동 경험과 성장 과정을 공유했다.
한-베 콘텐츠 커넥트를 비롯한 비즈니스 프로그램에는 FNC엔터테인먼트, KI엔터테인먼트, 린브랜딩, 인플래닛, 재뉴어리, 엠피엠지뮤직, 젤리피쉬엔터테인먼트, 크로스허브, 그리고 AOMG, 비마이프렌즈, 카카오엔터테인먼트 위더스 등 한국 음악기업이 참여했다.
베트남 주요 기업으로는 닷비엣브이에이씨(DatVietVAC), 징엠피쓰리(Zing MP3), 디에이오뮤직엔터테인먼트(DAO Music Entertainment) 등이 참여해 비즈니스 협력을 위한 교류를 진행했다.
콘진원은 이번 행사와 연계해 현업 매니지먼트 종사자의 글로벌 역량 강화를 위한 워크숍인 '2026 엔터 매니지먼트 심화 아카데미-필드 온'을 운영했다.
올해 처음 도입된 이 프로그램에는 매니지먼트 현업인 10명이 참가해 베트남 음악·공연·방송 분야 기업 5개 사를 방문하여 현지 콘텐츠 시장에 대한 이해를 높이고, 한-베 비즈니스 협력 가능성을 모색했다.
10월 31일 호찌민 캐피털 시어터에서 열린 '코리아 스포트라이트' 쇼케이스에는 민수, 거니, 키라스, 온앤오프, FT아일랜드 등 국내 뮤지션 5팀이 참여했다.
참가 뮤지션들은 알앤비, 팝, 록 등 다양한 장르의 무대를 선보였으며, 공연은 전석 매진을 기록했다. 현장에는 1600여 명의 관객과 음악산업 관계자가 참석해 K뮤직에 대한 높은 관심을 확인했다.
엄윤상 콘진원 콘텐츠IP진흥본부장은 "이번 행사는 국내 뮤지션과 음악 기업이 베트남 음악시장과의 접점을 넓히고 현지 협력 기회를 모색하는 자리였다"라며 "앞으로도 글로벌 주요 음악시장과의 교류를 확대하고 국내 대중음악의 글로벌 진출과 사업 기회 발굴을 지속적으로 지원하겠다"라고 말했다.
alice09@newspim.com