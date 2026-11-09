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[기고] 보안의 유통기한

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AI 핵심 요약

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  • 프랑스 등 유럽 매장에서 지난달 12일 냉장설비 해킹으로 식품이 폐기됐다
  • 공격에는 지원이 끝난 구형 제어기와 공개된 초기 비밀번호가 악용됐다
  • 인터넷에 연결된 생활기기의 보안 관리와 업데이트 강화가 필요하다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하민회 이미지21 대표 (미래기술문화연구원장)

냉장고가 해킹 당했다. 지난 달 12일 프랑스 전역의 수퍼마켓 1만 곳 중 700곳의 냉동, 냉장고의 온도가 섭씨 50도까지 치솟았다. 고기와 유제품, 냉동식품은 모두 폐기됐고 일부 매장에서는 화재까지 났다. 3주 뒤인 이달 2일에는 벨기에, 스웨덴, 아일랜드, 네덜란드 등 유럽 여러 나라 매장에서 같은 장면이 되풀이됐다.

고장도 정전도 아니었다. 매장 냉장설비의 원격 관리 제어장치에 접속해, 성에를 녹이는 '제상'기능을 켰을 뿐이었다. 이윤이 박한 유통업에서 신선식품은 몇 시간이면 상하기 충분했고 피해는 바로 매출과 밥상으로 이어졌다. 낮은 공격 비용에 비해 효과는 극적이었다. 식량이 공격 수단이 될 수 있다는 현실을 보여주었다. 프랑스 혈액원의 공급업체 역시 유사한 공격을 받았다. 단순히 냉장고라는 가전이 아니라 우리의 먹거리와 의료를 유지하는 생활 인프라에 대한 테러 위협이었다.

하민회 이미지21 대표.

그들은 '어떻게' 냉장고를 해킹할 수 있었을까?

피해장비 대부분은 덴마크 기업 댄포스가 만든 냉장 제어기로, 각 2016년과 2021년에 제조사 지원이 끝난 구형 모델이었다. 보안 업데이트를 더 이상 받지 못하는 장비가 인터넷에 그대로 연결돼 있었던 것이다. 보안 연구자들은 이 장비 일부가 접속하는 날의 날짜만 알면 누구나 계산할 수 있는 '오늘의 코드'로 인증을 통과한다는 결함을 이미 수년 전 보고했다.  접속 시도를 관측한 한 보안업체는, 몰려든 접속 시도 대부분이 제조사 설명서에 버젓이 공개된 초기 아이디와 비밀번호를 그대로 넣어보는 방식이었다고 밝혔다. 굳이 해커가 용쓸 필요도 없이 문 옆에 열쇠가 걸려 있었던 셈이었다.

공격 당일 프랑스에서 인터넷에 그대로 열려 있던 댄포스 냉장설비 관리 화면은 1,825개. 매장 냉장고의 온도를 확인하고 설정을 바꾸는 웹 화면으로, 유지보수 업체가 원격으로 접속하기 편하도록 인터넷에 연결해 둔 것이다. 주소만 알면 누구나 그 로그인 화면 앞까지 찾아갈 수 있었다는 뜻이다. 사흘 뒤 이 숫자는 537개로 71% 줄었다. 사고가 터지자 허겁지겁 문을 닫고 열쇠를 감춘 것이다. 결국 이번 사태는 보안 기술 문제가 아니라 보안 의식의 문제였던 셈이다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 5일 오전 서울 여의도 금융보안원에서 열린 AI 시대 보안체계 혁신을 위한 전(全)금융권 간담회에서 참석자들이 이억원 금융위원장의 발언을 듣고 있다. 2026.11.05 leehs@newspim.com

사실 경고는 오래 전부터 있었다. 미국 사이버보안 인프라보안청(CISA)은 2025년 댄포스 일부 제어기의 인증 결함을 공지했고, 댄포스는 고객들에게 펌웨어를 최신으로 유지하고 구형 장비는 교체하라고 오래전부터 권고해 왔다. 프랑스 당국은 해당장비를 즉시 인터넷에서 분리할 것을 공지했다. 그럼에도 3주 뒤 유럽 각국은 같은 수법의 공격에 당했다. 보안업체 센시스 Censys는 운영자들이 인터넷에서 분리만 했을 뿐 장비를 파치하지 않은 것으로 분석했다.

여전히 전 세계 다수가 보안 패치 이전 버전을 쓰고 있는 상황에서 '보안 의식'의 부재 자체가 문제를 부르고 있다. 물론 멀쩡히 돌아가는 냉장고의 보안을 챙기고 업데이트를 하고 일부러 비용을 들여 설비까지 교체하기란 현실적으로 쉽지 않다. 하지만 오늘날 보안은 비용이 들 수밖에 없는 기본 템 이자 언제 누가 비용을 치를지 반드시 결정해두어야 하는 필수 요건이 되었다.

유럽 마트만의 이야기가 아니다. 보안업계에 의하면 전 세계 99개국에서 인터넷에 노출된 냉장 제어 서비스는 약 1만 3천 건에 달한다. 우리 주변도 다르지 않다. 냉장고, 세탁기, 에어컨, 월패드처럼 한 번 들이면 10년 가까이 쓰는 연결 기기가 집집마다 있다. 그런데 그 기기의 보안 업데이트가 언제까지 제공되는지 알고 사고 또 관리하는 소비자는 드물다. 우유 한 팩을 살 때도 유통기한을 확인하면서, 수백만 원짜리 스마트 가전의 '보안 유통기한'은 묻지 않는 아이러니한 현실이다.

미국 버지니아주 리치먼드에 있는 도미니언에너지 본사 [사진=블룸버그통신]

물론 매장 냉장설비를 통제하는 상업용 제어 시스템과 가정용 냉장고는 경로가 다르다. 하지만 '인터넷에 연결된 기기는 관리되지 않는 순간 누군가의 출입구가 된다'는 원리는 동일하다. 2021년 전국 40만여 가구의 아파트 월패드가 해킹돼 집안이 몰래 촬영되고 영상 일부가 유출된 사건을 떠올리면, 먼 나라 얘기로 여길 수만은 없다.

국내 대형마트들은 냉장설비를 매장에서 수동으로 관리해 외부 접속 경로가 없다는 점은 다행스럽다. 하지만 원격 유지보수에 의존할 가능성이 큰 중소 매장이나 무인 매장, 신선식품 물류센터는 사정이 다를 수 있다. 이번 공격에 쓰인 제조사들의 냉장설비는 국내 매장에도 공급돼 왔지만, 그 제어기가 인터넷에 얼마나 노출돼 있는지는 국내 현황을 따로 공개한 집계가 없다. 한국인터넷진흥원(KISA)이 2023~2025년 주요 기업을 모의 해킹 방식으로 점검한 결과 약 89%에서 침투 가능한 취약점이 확인됐다는 보도도 있다. 반복된 침투 경로는 인터넷에 노출된 상용 장비와 늦어지는 보안 패치였다. 유럽이 뚫린 조건과 다르지 않다.

소 잃고 외양간 고치는 상황이 되기 전에 우리의 상황을 짚어봐야 한다. IoT기기 보안인증은 법에 근거한 국가 인증이지만, 받지 않아도 제품을 파는 데 아무런 제약이 없다. 그렇다 보니 2025년 5월까지 인증 받은 제품은 누적 439건에 그친다. 제조사가 연결 기기의 보안 업데이트를 최소 몇 년간 제공해야 하는지도 법에 정해져 있지 않다. 반면 유럽연합은 사이버복원력법(CRA)에 따라 2027년 12월부터 제조사가 제품별 보안 지원 기간을 원칙적으로 5년 이상 정하고, 그 종료일을 판매 시점에 알리도록 했다. 국내에서는 대형 가전사 제품도 지원 기간이 제품마다 달라, 소비자가 구매 시점에 이를 확인하기 어렵다.

오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버]

규제와 제도가 미흡한 상황에서 무엇보다 집중해야 할 것은 '보안 의식의 강화'이다. 보안 의식이란 어려운 기술이 아니라 '기본값을 의심하는 습관'이다. 보안은 전문가나 IT 회사의 몫이 아니라 누구나 신경 써야 하는 생활습관이 돼야 마땅하다.

스마트 기기의 자동 업데이트를 켜두고, 공장 출고 비밀번호를 바꾸고, 새 가전을 구입할 때는 제품의 보안 업데이트 기한을 확인한다. 기기가 이상하게 작동하거나 해킹이 의심되면 한국인터넷진흥원, 국번 없이 118 상담센터에 도움을 청할 수 있다.

가게를 운영한다면 설치 업체에 한 번만 확인하면 된다. 우리 매장 냉장고나 CCTV를 밖에서 원격으로 접속할 수 있는지, 그렇다면 비밀번호는 무엇이고 누가 관리하는지를 알아 두어야 한다. 제어기와 별도로 온도 이상을 알리는 독립 경보를 두는 것도 방법이다. 제어기 자체가 장악되면 그 제어기의 경보는 울리지 않을 수 있지만, 감시·경보 시스템이 이상을 일찍 잡아낼 수 있다면 프랑스 혈액원이 혈액 제품을 잃지 않은 것처럼 피해를 막을 수도 있다.

제조사는 기본 비밀번호를 없애고 지원 종료일을 제품에 명시해야 한다. 정부는 보안 업데이트 최소 지원 기간을 법으로 정하고, 유통·물류 냉장설비 같은 생활 인프라의 인터넷 노출 실태부터 파악해야 한다.

미국 연방수사국(FBI)과 사이버보안·인프라보안청 등 5개 기관도 이달 5일 공동 경고를 냈다. 원격 제어 장치를 인터넷에서 분리하고 기본 비밀번호를 바꾸며 지원이 끝난 장비는 교체를 권고했다. 냉장설비에 의존하는 모든 조직은 스스로 표적이 될 수 있음을 가정하라고 당부했다.

연결은 편리함을 주지만, 관리되지 않는 연결은 위협을 초래한다. 유럽의 냉동고가 50도까지 달아오른 그날 밤, 해커는 대단한 기술이 아니라 보안의식의 부재와 무관심을 딛고 해킹에 성공할 수 있었음을 기억해야 한다.

21일(현지시간) 독일 베를린에서 촬영된 PHP 보안 취약점으로 접속이 차단된 프랑스 정부 웹사이트(info.gouv.fr) 화면. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.10.22 mj72284@newspim.com

◇하민회 이미지21대표(미래기술문화연구원장) =△경영 컨설턴트, AI전략전문가△ ㈜이미지21대표 △경영학 박사 (HRD)△서울과학종합대학원 인공지능전략 석사△핀란드 ALTO 대학 MBA △상명대예술경영대학원 비주얼 저널리즘 석사 △한국외대 및 교육대학원 졸업 △경제지 및 전문지 칼럼니스트 △SERI CEO 이미지리더십 패널 △KBS, TBS, OBS, CBS 등 방송 패널 △YouTube <책사이> 진행 중 △저서: 쏘셜력 날개를 달다 (2016), 위미니지먼트로 경쟁하라(2008), 이미지리더십(2005), 포토에세이 바라나시 (2007) 등

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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수능 D-10, 국어·수학 변별력 예상 [서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험을 열흘 앞두고 남은 기간 기존 계획을 끝까지 실천하고 어려운 문제에 대비한 시간 배분 전략을 세워야 한다는 조언이 나왔다. 첫 교시 국어에서 예상치 못한 고난도 문항을 만나더라도 흔들리지 않도록 심리적 준비를 갖추는 것이 중요하다는 분석이다. 종로학원은 9일 발표한 '2027 수능 D-10 전략'에서 국어·수학·영어 모두 변별력 있게 출제될 가능성에 대비해야 한다고 밝혔다. 실제 난도는 시험 당일 확인할 수 있는 만큼 수험생은 다소 어려운 시험을 가정하고 마지막 준비에 임할 필요가 있다고 설명했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 시행일인 2일 오전 서울 송파구 방산고에서 수험생들이 OMR카드를 전달하고 있다. 2026.09.02 photo@newspim.com 종로학원은 국어의 경우 2022학년도 통합수능 도입 이후 2023학년도를 제외한 네 차례 시험에서 어렵고 변별력 있게 출제됐다고 분석했다. 수학 역시 통합수능 도입 이후 5년 연속 변별력을 확보하는 방향으로 출제됐다는 평가다. 특히 1교시 국어가 시험 전체 흐름을 좌우하는 변수가 될 수 있다고 봤다. 시험 초반부터 예상보다 어려운 문제가 나오면 풀이 시간이 늘어나고 심리적으로 위축될 수 있어 풀리지 않는 문항에 어느 정도 시간을 쓸지 미리 정해 둘 필요가 있다는 것이다. 임성호 종로학원 대표는 "수험생 입장에서 어렵게 출제될 것이라는 마음가짐으로 수능 당일까지 임하는 것이 바람직하다"며 "예상치 못한 어려운 문제가 발생할 경우 시간 안배를 어떻게 할지 사전 계획이 필요하다"고 조언했다. 영어는 지난해 수능보다는 쉽게 출제될 것으로 전망했다. 다만 종로학원이 올해 9월 모의평가를 지나치게 쉽게 출제된 시험으로 평가한 만큼 해당 시험의 체감 난도만을 기준으로 수능을 예상해서는 안 된다고 강조했다. 시험 당일 문제가 예상보다 어렵게 느껴질 경우를 가정해 시간 배분 전략을 마련해야 한다는 설명이다. 남은 기간 국어는 EBS 비문학 관련 학습 내용을 다시 점검할 것을 권했다. 익숙한 소재나 지문 내용이 출제되면 당혹감을 줄이고 독해 시간을 아끼는 데 도움이 될 수 있다는 취지다. 탐구는 시험 범위 전반을 빠르게 복습하되 취약 영역에 시간을 더 배분하는 방식의 마무리를 제안했다. 시험장에 가져갈 과목별 요약노트와 오답노트도 정리할 필요가 있다. 새로운 자료를 늘리기보다 기존에 공부한 내용을 압축해 시험 직전 확인할 수 있도록 준비하는 데 남은 시간을 활용하라는 조언이다. 개별 학습 방향에 대한 판단이 필요하다면 자신의 성적과 학습 상태를 잘 아는 교사에게 조언을 구하는 것이 바람직하다고 덧붙였다. 임 대표는 "당초 본인이 계획한 학습계획을 수능 당일까지 실천하고 완료하는 것이 매우 중요하다"고 강조했다. 생활 리듬은 1교시가 시작되는 오전 8시 40분에 집중력을 발휘할 수 있도록 맞추는 것이 핵심이다. 임 대표는 "이미 수능 시간표에 맞춰 생활하고 있다면 생활 리듬을 추가로 바꿔야 한다는 부담을 가질 필요는 없다"며 "남은 기간 수험생뿐 아니라 가족 모두 건강 관리에 각별히 신경 써야 한다"고 당부했다. 스마트안경 관련 우려로 평소 쓰던 안경을 갑자기 바꾸거나 렌즈를 착용하는 등 과도하게 대응하는 것도 경계했다. 평소와 같은 착용 상태를 유지하고 감독관의 확인 절차가 있더라도 불필요하게 긴장하지 않도록 준비하라는 취지다. 수험생과 학부모는 수험표와 도시락, 아날로그 시계 등 준비물과 시험장 반입 금지 물품도 미리 점검해야 한다. 임 대표는 "휴대전화와 스마트워치, 스마트안경, 이어폰, 전자식 화면 표시가 있는 텀블러, 전자담배, 보조배터리 등 반입 금지 물품을 미리 확인해야 한다"며 "수험생과 학부모 모두 시험 당일 관련 규정을 사전에 숙지할 필요가 있다"고 당부했다. hyeng0@newspim.com 2026-11-09 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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