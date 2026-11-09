[오늘날씨] 아침 최저 2도 '쌀쌀'…남부·제주 최대 30mm 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 9일 전국이 흐리고 아침 최저 2도로 쌀쌀하다고 예보했다.
- 남부지방과 제주도를 중심으로 최대 30mm 비가 내리다 밤에 그치겠다.
- 낮 최고기온은 11~15도이며 미세먼지는 전국에서 좋음 수준을 보이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 9일은 아침 최저기온이 2도까지 내려가 쌀쌀하겠다. 남부지방과 제주도를 중심으로는 최대 30mm 비가 내리겠다.
기상청에 따르면 이날 전국은 대체로 흐리겠으나 강원영동을 제외한 중부지방은 오후부터 차차 맑아지겠다. 제주도에는 비가 내리겠고 전남권에는 이른 새벽부터, 전북·경북권에는 오후부터 비가 내리겠다. 비는 밤에 대부분 그치겠다.
강원동해안·산지에는 오전부터 저녁 사이, 경북동해안에는 낮부터 곳에 따라 비가 내리겠다. 중부지방에는 새벽에, 충청권에는 오후에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 대구·경북내륙·경북북동산지 5mm 미만, 강원동해안·산지와 광주·전남 5~10mm, 부산·울산·경남과 경북동해안 5~10mm, 울릉도·독도 5~10mm, 제주도 5~30mm다.
아침 최저기온은 2~11도로 예상된다. ▲서울 4도 ▲인천 4도 ▲수원 5도 ▲춘천 3도 ▲강릉 7도 ▲청주 5도 ▲대전 6도 ▲전주 8도 ▲광주 9도 ▲대구 6도 ▲부산 11도 ▲울산 9도 ▲제주 14도다.
낮 최고기온은 11~15도로 예상된다. ▲서울 13도 ▲인천 11도 ▲수원 12도 ▲춘천 14도 ▲강릉 12도 ▲청주 13도 ▲대전 13도 ▲전주 12도 ▲광주 12도 ▲대구 13도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 17도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해 앞바다에서 0.5~3.0m, 동해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com