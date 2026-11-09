[오늘의 정치일정] 11월 9일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 8일 나르바예바 우즈베키스탄 상원의장을 접견했다
- 외교부 장관이 프랑스에서 열린 G7 외교장관회의에 참석했다
- 여야 지도부가 최고위원회와 국회 상임위 일정 등을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
15:00 '나르바예바' 우즈베키스탄 상원의장 접견(청와대 본관)
<외교부>
-장관
프랑스 출장(G7 외교장관회의)
-1차관
통상업무
-2차관
11:00 국제수로기구(IHO) 사무총장 접견
<통일부>
-장관
14:00 남북하나재단 방문
-차관
14:00 국민대 '보수-진보 원로 전문가 좌담회' 참석
<국방부>
-장관
14:00 국방위 전체회의
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
15:00 국가보훈정책특별위원회 출범식
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
09:40 경북 최고위원회의(호텔 금오산 1층 에메랄드홀, 경북 구미시 금오산로 400)
11:00 더불어민주당 경북도당 미래 비전 선포식(호텔 금오산 2층 그랜드볼룸)
-한병도 원내대표
09:40 경북 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 현장 최고위원회의(청와대 사랑채 분수대 앞, 서울 종로구 효자동 139)
10:30 곽규택 의원 주최, 제64주년 대한민국 소방의날 기념 영화 상영회 '당신이 영웅입니다'(국회 의원회관 대회의실)
11:00 고랑랄 다스 주한인도대사 접견(국회 본관 228호)
14:00 교육위원회 전체회의(국회 본관 522호)
14:40 경남 혁신성장 예산정책협의회(국회 본관 245호)
-정점식 원내대표
09:00 현장 최고위원회의(청와대 사랑채 분수대 앞, 서울 종로구 효자동 139)
10:00 이재명 재판취소 특검법 저지 1인 시위(청와대 사랑채 앞)
14:00 김소희 의원 주최 <'「일하는 사람 권리 기본법」 누구를 위한 법인가' 토론회>(국회 의원회관 제1세미나실)
14:40 경남 혁신성장 예산정책협의회(국회 본관 245호)
-임이자 정책위의장
09:00 현장최고위원회의(청와대 사랑채 분수대 앞, 서울 종로구 효자동139)
10:00 이재명 재판취소 특검법 저지 1인 시위(청와대 사랑채 앞)
14:00 김소희 의원 주최 <'「일하는 사람 권리 기본법」 누구를 위한 법인가' 토론회>(국회 의원회관 제1세미나실)
14:40 경남 혁신성장 예산정책협의회(국회 본관 245호)
-정희용 사무총장
09:00 현장최고위원회의(청와대 사랑채 분수대 앞, 서울 종로구 효자동139)
10:30 곽규택 의원 주최<제64주년 대한민국 소방의날 기념 영화 상영회 '당신이 영웅입니다'>(국회 의원회관 대회의실)
11:00 고랑랄 다스 주한인도대사 접견(국회 본관 228호)
13:30 이철규 의원 등 주최 <2026 전력망 확충 국회 대토론회 'AI 강국의 조건은 전력망'>(국회 의원회관 제2소회의실)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30, 최고위원회(본관 224호)
14:00, 지방교육재정교부금 개편 쟁점과 합리적 대안 모색 토론회(의원회관 제11간담회의실)
14:30, 친일재산귀속법 시행령 개선 관련 이종찬 광복회장 접견(본관 224호)
-김준형 원내대표
09:30, 최고위원회의(본관 224호)
10:00, 네팔 국립독립당-조국혁신당 간담회(본관 224호)
16:00, KBS 1TV 사사건건 출연
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
12:00 개혁신당 나랏돈 50조 찾기 프로젝트 해커톤 시상식 축사<온라인 가상 광장(https://savetax.now/plaza)>
-천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
14:00 국방위원회 전체회의(국방위원회 전체회의실, 국회 본청 419호)
18:10 KBC 여의도초대석 출연