[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 9일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장이 2일 기관장 업무보고와 세법개정안 토론회에 참석했다
- 국회는 2일 예결위와 법사위 등 상임위 전체회의를 진행했다
- 여야는 2일 최고위원회의와 정책토론회, 기자회견을 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
14:00 예산정책처 2026 세법개정안 토론회 격려사 / 의원회관 제1소회의실
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 406호
10:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 제2회의장
10:30 문화체육관광위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 506호
14:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
14:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
14:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
14:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
◆의원실 세미나
09:30 신정훈 의원실 등, 전자파 불안을 신뢰로, 전력망 갈등을 상생으로 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 전종덕 의원실 등, 돌봄 현장 일터괴롭힘 실태와 제도개선 과제 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 정동만 의원실 등, 3대 메가프로젝트와 기계설비 역할 토론회 / 의원회관 제3세미나실
13:00 한기호 의원실 등, 생태계교란종 관리제도 개선을 위한 정책토론회 / 의원회관 제1간담회의실
13:30 박형수 의원실, 대구경북 광역철도 시대와 의성·경북북부 발전전략 / 의원회관 제3세미나실
13:30 이철규 의원실 등, AI 강국의 조건은 전력망 / 의원회관 제2소회의실
14:00 김소희 의원실 등, 일하는 사람 권리 기본법 누구를 위한 법인가 / 의원회관 제1세미나실
15:00 이강일 의원실 등, 더불어민주당 국가보훈정책 특별위원회 출범식 / 의원회관 대회의실
16:00 오기형 의원실 등, 주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회 / 의원회관 제6간담회의실
◆소통관 기자회견
09:00 김현정 의원, [정치 현안 기자회견]
09:20 김남근 의원, [주택공급 기반 마련 기자회견]
09:40 조계원 의원, [한동훈 국회의원 청담동 술자리 관련 긴급 기자회견]
10:00 노종면 의원, [방미통위의 유진ENT 청문절차 지연 규탄 기자회견]
10:20 이철규 의원, [강원도지사 공직선거법 위반 신속 수사 촉구 기자회견]
10:40 최수진 의원, [한약사 피해실태 발표 및 정부주도 공식 협의체 구성 촉구 기자회견]
11:00 조승래 의원, [루센트블록 조각투자 장외거래서 예비인가 탈락 관련 기자회견]
11:20 최수진 의원, [원외당협위원장단 현안 발표 기자회견]
11:40 서일준 의원, [현안 기자회견]
13:20 안도걸 의원, [광주군공항특별법 개정 기자회견]
14:00 서왕진 의원, [제12차 전기본 관련 기자회견]
15:00 김민전 의원, [현안 기자회견]
15:20 김민전 의원, [서해피격공무원 유족 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:40 경북 최고위원회의 / 호텔 금오산 1층 에메랄드홀
11:00 경북도당 미래 비전 선포식 / 호텔 금오산 2층 그랜드볼룸
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 현장 최고위원회의 / 청와대 사랑채 분수대 앞
10:30 제64주년 대한민국 소방의날 기념 영화 상영회 '당신이 영웅입니다' / 국회 의원회관 대회의실
11:00 고랑랄 다스 주한인도대사 접견 / 국회 본관 228호
14:00 교육위원회 전체회의 / 국회 본관 522호
14:40 경남 혁신성장 예산정책협의회 / 국회 본관 245호
*정점식 원내대표
09:00 현장 최고위원회의 / 청와대 사랑채 분수대 앞
10:00 이재명 재판취소 특검법 저지 1인 시위 / 청와대 사랑채 앞
14:00 「일하는 사람 권리 기본법」 누구를 위한 법인가 토론회 / 국회 의원회관 제1세미나실
14:40 경남 혁신성장 예산정책협의회 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 최고위원회 / 본관 224호
14:00 지방교육재정교부금 개편 쟁점과 합리적 대안 모색 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
14:30 친일재산귀속법 시행령 개선 관련 이종찬 광복회장 접견 / 본관 224호
*김준형 원내대표
09:30 최고위원회의 / 본관 224호
10:00 네팔 국립독립당-조국혁신당 간담회 / 본관 224호
16:00 KBS 1TV 사사건건 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실
12:00 나랏돈 50조 찾기 프로젝트 해커톤 시상식 축사 / 온라인 가상 광장
*천하람 원내대표
09:30 비상대책위원회의 / 개혁신당 대회의실
14:00 국방위원회 전체회의 / 국방위원회 전체회의실
18:10 KBC 여의도초대석 출연
oneway@newspim.com