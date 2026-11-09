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[APEC 도시 선전에 가보니] 11, 지도자란 무엇인가. 덩샤오핑 소환한 선전 APEC

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AI 핵심 요약

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  • 11월 7일 선전시는 APEC 정상회의장 주변 최종 준비를 마쳤다
  • 11월 18~19일 세계 정상들은 선전의 경제 발전상을 확인한다
  • 선전은 개혁개방 성과와 중국의 첨단 기술 굴기를 선보인다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

개혁개방 46년, 중국 기술 굴기 시연 무대가 된 선전
'시간은 돈, 효율은 생명',선전 APEC에 담긴 중국의 야심
덩샤오핑이 일군 번영의 바다에서 세계에 중국 굴기 과시

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= '선전에서 만나, 기적을 확인하자(相约深圳 见证奇迹).'

11월 18~19일 중국 광둥성 선전에서 열리는 2026년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 구호 중 하나다.

11월 7일 이른 아침, 선전시 난산구의 호텔에서 택시로 20여 분을 달려 도착한 곳은 APEC 주회의장인 푸톈구 샹미(香蜜)호수 인근 선전국제교류중심. 회의장 주변은 남방의 밝은색 화초들로 마치 꽃의 바다 처럼 단장돼 있었고, 곳곳에 설치된 APEC 관련 조형물과 구호가 눈길을 끌었다. 주요 출입구는 폐쇄됐고, 주변에는 접근 금지 띠가 둘러져 있었다. 아침 조깅과 산책을 나온 시민들은 화단과 조형물 앞에서 기념 촬영을 했다.  

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 11월 18일~19일 APEC 정상회의가 열리는 선전국제교류중심(센터)에 화단이 조성돼 있고, 각종 APEC 선전 현수기와 APEC 구호 조형물이 설치돼 있다. 사진=뉴스핌 통신사.  2026.11.09 chk@newspim.com

APEC 정상회의 참석차 선전에 오는 세계 정상들에게 중국은 '기적'을 보여주겠다고 단단히 벼르고 있다. 뉴스핌 기자는 선전 APEC 정상회의를 앞두고 한 달 만에 두 차례 선전을 찾았다. 10월 중순에는 유비테크 TCL 드론음식배달 같은 첨단 기술기업 취재를 위해 방문했고, 이번에는 정상회의 직전 도시 표정과 최종 준비 상황을 취재하기 위해 다시 선전을 찾았다.

"중국으로서 2008년 베이징올림픽이 개혁개방 30년의 성과를 세계에 알리는 자리였다면, 선전 APEC 정상회의는 중국이 디지털 경제 전환 과정에서 이룬 질적 성장과 첨단 기술 굴기의 성과를 세계에 과시하는 기회가 될 것이다."

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026년 11월 7일 선전의 셔커우 부두 인근에서 컨테이너 화물 트럭들이 APEC 현수기가 걸린 도로위를 줄지어 달리고 있다. 사진=뉴스핌 통신사.  2026.11.09 chk@newspim.com

선전에서 열리는 2026 APEC 정상회의의 의미를 묻자 현지에서 만난 한 기자는 정치적 의제뿐 아니라 세계 정상들이 말로만 듣던 중국 기술 굴기의 위용을 현장에서 목격하게 될 것이라며 이렇게 말했다.

세계 정상들은 선전 방문을 통해 1978년 개혁개방 이후 일어난 중국 사회의 변화와 1980년 중국 최초의 경제특구로 지정된 이후 선전의 혁신적이고 놀라운 변화를 목격하게 될 것으로 보인다. 또한 중국 기술 굴기의 현주소를 아주 가까이에서 들여다볼 것이란 얘기다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 배달앱 메이퇀 드론이 선전시 난산구 인재 공원에서 뉴스핌 기자가 주문한 햄버거 세트를 날라오고 있다. 사진=뉴스핌 통신사.   2026.11.09 chk@newspim.com

"이게 정말 중국 맞아?" 선전을 찾은 사람들은 눈앞에 펼쳐진 모습을 보고도 마치 믿기지 않는다는 표정으로 이런 반응을 보인다. '선전에서 만나, 기적을 확인하자.' 7일 아침 APEC 주회의장인 선전국제교류중심을 취재하던 중 눈에 띈 APEC 간판의 구호가 자꾸 머릿속을 맴돈다.

중국이 세계에 보여주려는 기적은 반세기 가까운 개혁개방의 세월이 일궈낸 경제·사회 발전상이다.

이번 선전 취재에서 가장 먼저 찾은 곳은 초상국그룹 박물관이었다. 초상국그룹은 청나라 말 양무운동의 영향을 받아 자강을 기치로 내걸고 1872년 홍콩에 설립된 기업이다. 초상국그룹 박물관은 근대 중국 자본의 태동과 개혁개방의 역사를 한눈에 살펴볼 수 있는 장소다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 청나라때 설립된 중국 민족기업 초상국의 선전 셔커우 항 컨테이너. 사진=뉴스핌 통신사.  2026.11.09 chk@newspim.com

외세가 발호하던 시기, 기술과 산업의 자강을 주창하며 초상국 기업을 설립한 인물은 청나라 말의 선각자 리훙장이었다. 초상국은 중국에서 처음으로 주식을 발행한 기업이기도 하다. 양무운동은 비록 실패했지만, 초상국이라는 중국 근대 민족기업의 싹을 틔웠다. 초상국그룹은 근대 해운과 투자·금융업을 통해 개혁개방 이후 중국 경제에서도 중요한 역할을 해왔다.

"초상국그룹이 내건 기술과 산업 자강이라는 기치가 미중 패권경쟁이 격화하는 오늘날 중국 공산당의 기술 자립·자강 운동으로 계속 이어지고 있다는 점이 특별히 흥미롭습니다."

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 11월 18일~19일 APEC 정상회의가 열리는 중국 선전시의 롄화산 공원 덩샤오핑 동상 뒷편에 덩샤오핑이 경제특구 설립 4년째인 1984년 선전을 찾아 경제특구 정책이 옳았음을 강조한 문구가 새겨져 있다. 사진 =  뉴스핌 통신사. 2026.11.09 chk@newspim.com

초상국그룹 박물관에서 함께 전시물을 둘러보던 인민일보 기자에게 이런 분석을 건네자 "그거 참 의미 있는 분석이다"라는 반응을 보였다.

박물관 전시물은 초상국그룹의 역사를 통해 혁신도시 선전의 어제와 오늘, 그리고 미래를 보여주고 있었다. 동시에 중국이 지향하는 기술 굴기의 방향도 설명하고 있다. 열흘 뒤 APEC 무대에 오를 세계 정상들은 선전이 연출하는 중국 기술 굴기의 실상을 직접 목격하고 체험하게 될 것이다.

"시간은 돈이고 효율은 생명이다."

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 광둥성 선전시 난산구 셔커우의 초상국 그룹 박물관에 '시간은 돈이요, 효율은 생명이다'는 개혁개방 시대의 구호가 전시도 있다. 개혁개방이 시작되고 경제특구가 설립될 무렵, 선전 시내에는 이같은 구호가 온 도시를 뒤덮었다.  사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.09 chk@newspim.com

개혁개방 초기 선전에서 어린아이들의 입에서도 오르내렸다는 시장경제를 향한 실천적 구호다. 이 구호는 7일 오후 초상국그룹 박물관을 찾았을 때 로비 한쪽의 대형 벽면을 장식하고 있었다. 당시 선전의 거리에는 "한가한 잡담은 나라를 망치고, 실천은 국가를 흥하게 한다"는 구호도 나붙었다.

미래를 내다보는 지도자 덩샤오핑의 실사구시적 추진력과 뛰어난 혜안은 사람들에게 확신을 심어주고 개혁개방의 대열에 동참하게 했다. 덩샤오핑은 비범한 지도자였다. 선전의 한쪽에 철조망을 둘러 경제특구를 만들고 시장경제를 도입하자 면세 등 각종 혜택을 바탕으로 외국 자본이 조수처럼 밀려들었다.

"중앙에는 돈이 없다. 다만 선을 그어 구획을 짓고 특구라고 이름을 붙이면 놀라운 혜택이 주어진다. 그다음부터는 필사적으로 노력만 하면 된다."

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 선전시 초상국 박물관에 특구 정책을 강조한 덩샤오핑의 발언이 전시돼 있다. 사진=뉴스핌 통신사.  2026.11.09 chk@newspim.com

덩샤오핑이 당시 광둥성 성위 제1서기로 있던 시진핑 국가주석의 부친 시중쉰의 개혁개방 우선 시행 건의를 받아들여 한 말로 알려져 있다. 이 말에는 신중국 항로를 바꾼 대외 개방과 체제 개혁의 의미가 함축적으로 담겨 있다.

'선전의 발전과 경험은 경제특구 건립이 옳았음을 증명한다.' 덩샤오핑이 1984년 선전을 방문해 남긴 유명한 말이다. 개혁개방의 첫걸음을 뗀 지 4년, 선전의 경제 발전상을 이렇게 높이 평가했을 정도이니 그가 만약 특구 개설 46년 만에 이룬 중국의 기술 굴기를 두 눈으로 본다면 과연 어떤 생각을 할까.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 선전시 롄화산 공원에 선전의 번영을 굽어보는 모습의 덩샤오핑 동상이 설치돼 있다. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.11.09 chk@newspim.com

기자는 개혁개방 1번지이자 중국 최초의 경제특구인 선전을 방문할 때마다 늘 이 말을 떠올린다. 2026년 APEC 정상회의를 며칠 앞두고 사전 취재를 위해 다시 찾은 선전에서는 그 의미가 한층 새롭게 느껴졌다.

중국 개혁개방사에 마치 금언처럼 전해져 오는 이 문구는 선전 롄화산공원 덩샤오핑 동상 뒤편에 큼지막하게 조각돼 있다. 동상 앞쪽의 덩샤오핑은 자신이 일군 선전의 번영과 중국 굴기를 확인이라도 하듯 담담한 표정으로 2026년 APEC이 열리는 선전 시내를 응시하고 있다. 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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프로야구 삼성, 12년 만에 한국시리즈 우승 *AI를 활용해 정리한 경기 내용입니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해보기 바랍니다. [서울=뉴스핌] 유다연 기자=12년의 기다림이 끝났다. 삼성이 정규시즌 1위 KT 위즈를 꺾고 2014년 이후 12년 만에 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 정상에 복귀했다. 삼성은 8일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KT와의 2026 KBO KS 5차전에서 12-1로 대승을 거뒀다. [서울=뉴스핌] 유다연 기자= 삼성 라이온즈가 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 5차전에서 12-1로 이겼다. 이날 우승으로 삼성은 12년 만에 KS 정상자리에 올랐다. 그래픽은 독자의 이해를 돕기 위해 삼성 선수들 사진과 함께 만든 AI그래픽. (명령어: 삼성 라이온즈 12년 만의 우승을 AI그래픽으로 제작해줘.)[사진=삼성 라이온즈][그래픽=챗 GPT] 2026.11.08 willowdy@newspim.com 지난 3일 수원에서 열린 1차전에서 7-8로 패했던 삼성은 2차전 연장 12회 혈투 끝에 승리하며 시리즈 균형을 맞췄다. 이후 안방에서 열린 3~5차전을 모두 쓸어 담으며 시리즈 전적 4승 1패로 우승을 확정했다. 이로써 삼성은 2002년, 2005년, 2006년, 2011~2014년에 이어 통산 8번째 KS 우승을 차지했다. 1985년 전·후기 통합우승까지 포함하면 구단 통산 9번째 우승이다. 특히 정규시즌 2위였던 삼성은 1위 KT를 제압하면서 2018년 SK(현 SSG) 이후 8년 만에 '업셋 우승'을 달성했다. 반면 KT는 2021년 창단 첫 통합우승 이후 5년 만에 두 번째 통합우승을 노렸으나 삼성의 기세를 넘지 못했다. 삼성의 주장 구자욱은 KS 최우수선수(MVP)에 선정되며 우승의 기쁨을 더했다. [서울=뉴스핌] 삼성 구자욱이 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 KT와 2026 KBO 한국시리즈 5차전 득점을 기록해 포효하고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.08 willowdy@newspim.com 이날 선취점은 KT의 몫이었다. KT는 2회초 1사 1, 2루 기회를 놓쳤지만 3회초 선제점을 뽑아냈다. 선두타자 한승택이 유격수를 맞고 외야로 빠져나가는 안타로 출루했고, 권동진의 좌중간 안타와 최원준의 희생번트를 묶어 1사 2, 3루 기회를 잡았다. 이어 장진혁이 중견수 희생플라이를 날려 1-0으로 앞서갔다. 하지만 삼성은 곧바로 승부를 뒤집었다. 3회말 1사 후 김지찬이 스트레이트 볼넷으로 출루했다. 2사 후 타석에 들어선 구자욱이 우익선상 1타점 2루타를 터뜨리며 1-1 동점을 만들었다. 이어 르윈 디아즈가 오른쪽 담장을 직격하는 1타점 적시타를 날려 2-1로 역전했다. 계속된 공격에서 최형우의 우전 안타로 기회를 이어간 삼성은 김영웅의 좌중간 적시타까지 터지면서 3-1로 달아났다. 디아즈의 적시타는 이날 결승타가 됐다. KT는 4회초 1사 2루, 5회초 1사 1, 2루 기회를 잡았지만 후속타 불발로 추격에 실패했다. 위기를 넘긴 삼성은 5회말 타선이 폭발하며 사실상 승부를 결정지었다. 삼성은 5회말 박승규가 상대 유격수의 포구 실책으로 출루하며 공격의 물꼬를 텄다. 이후 구자욱의 우전 안타로 1사 1, 2루 기회를 잡았다. 디아즈가 3루수 뜬공으로 물러났지만 최형우가 우익선상 1타점 적시타를 날리며 4-1로 달아났다. 이어 김영웅의 타구가 상대 2루수의 몸을 맞고 굴절되면서 내야안타가 됐고, 2루 주자 구자욱이 홈을 밟아 5-1을 만들었다. [서울=뉴스핌] 삼성 강민호가 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 2026 KBO KS 5차전에서 적시타를 기록 후 환호하고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.08 willowdy@newspim.com 삼성의 공세는 멈추지 않았다. 이재현이 좌익선상 1타점 2루타를 터뜨리며 점수 차를 5점으로 벌렸다. KT는 류지혁을 자동 고의4구로 내보내며 만루 작전을 선택했다. 그러나 수비 실책이 뼈아팠다. 강민호가 2루수 앞으로 병살타성 땅볼을 쳤지만 KT의 2루수와 유격수 사이에서 송구와 포구가 제대로 이뤄지지 않았다. 그 사이 주자 2명이 홈을 밟으며 점수는 8-1까지 벌어졌다. 기세가 오른 삼성은 계속된 1, 3루에서 김지찬이 우중간을 가르는 2타점 3루타를 터뜨려 두 자릿수 득점을 완성했다. 이어 상대 투수 손동현의 폭투로 1점을 추가했다. 삼성은 5회말에만 8점을 몰아치며 11-1로 달아났다. 반면 KT는 연이은 수비 실책과 마운드 붕괴로 추격 동력을 잃었다. 삼성은 8회말에도 추가점을 뽑았다. 박승규의 투수 오른쪽 내야안타와 구자욱의 중전 안타로 만든 1사 1, 3루에서 김영웅의 타구가 유격수 권동진의 몸을 맞고 외야로 빠져나가면서 12-1을 만들었다. 이 과정에서 타구에 맞은 권동진은 구급차로 이송됐다. 마운드에서는 선발 원태인과 크리스 페덱이 KT 타선을 1점으로 묶으며 우승을 합작했다. [서울=뉴스핌] 삼성 원태인과 강민호가 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 KBO KS 5차전에서 마운드를 내려오며 대화하고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.08 willowdy@newspim.com 원태인은 5이닝 동안 4피안타 2사사구 5탈삼진 1실점을 기록하며 승리투수가 됐다. 3회 선취점을 허용했지만 추가 실점 없이 5회까지 마운드를 지키며 팀의 역전승에 발판을 마련했다. 삼성은 6회부터 선발 자원인 페덱을 투입하며 굳히기에 나섰다. 페덱은 4이닝 동안 안타와 사사구를 단 한 개도 허용하지 않는 퍼펙트 투구를 펼쳤다. 탈삼진 4개를 곁들이며 KT의 반격을 원천 봉쇄하고 우승을 확정했다. 반면 KT 선발 데이비스 대니엘은 3이닝 5피안타 2사사구 4탈삼진 3실점으로 패전투수가 됐다. 뒤이어 등판한 고영표도 1.1이닝 5피안타 1사사구 1탈삼진 8실점(2자책점)으로 무너지면서 팀의 패배를 막지 못했다. 정규시즌 1위로 KS에 직행했던 KT는 1차전 승리 이후 4연패를 당하며 안방에서 우승 트로피를 들어 올리겠다는 목표를 이루지 못했다. 반면 정규시즌 2위로 플레이오프부터 가을야구를 시작한 삼성은 KIA를 꺾고 KS에 진출한 데 이어 KT까지 제압했다. 12년 만에 다시 정상에 오른 삼성은 대구 홈팬들 앞에서 통산 9번째 우승의 기쁨을 만끽했다. *위 내용은 생성형 AI로 작성한 경기 상보 [명령어 : 11월 8일 대구 KT-삼성 KS 5차전 경기 내용을 정리해줘=CHAT GPT] willowdy@newspim.com 2026-11-08 17:21
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엔비디아 '젠슨 황 장녀' 방한 돌연 취소? [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 장녀 매디슨 황 엔비디아 수석이사가 한국 방문 계획을 돌연 취소했다. 9일 IT업계에 따르면 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석이사는 방한 일정을 취소했다. 단 구체적인 사유는 공개되지 않았다. 지난 8월 LG 데이터팩토리를 방문한 매디슨 황 엔비디아 수석이사 [사진=뉴스핌DB] 이번 방한은 9~10일 열리는 '엔비디아 AI 데이 서울 2026' 행사에 참석하기 위함이었다. 그렇지만 방한 일정이 취소되며 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과의 면담 등 국내 주요 일정이 모두 무산됐다. 단 행사는 예정대로 진행된다. 국내 기업 협력 행사에는 엔비디아의 다른 임원이 대신 참석할 예정이다. 업계에서는 젠슨 황 CEO 주변 인물의 '중국 스파이' 연루 의혹이 방한 취소에 영향을 미친 게 아니냐는 관측이 제기된다.  100wins@newspim.com 2026-11-08 11:39

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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