코나아이, 3분기 매출 713억원·영업이익 204억원

AI 핵심 요약beta
- 코나아이는 4일 3분기 매출과 영업이익이 감소했다고 밝혔다
- 해외 메탈카드 공급 감소로 3분기 실적이 전년보다 부진했다
- 누적 실적과 국내 메탈카드·결제플랫폼 사업은 성장세를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코나아이가 올해 3분기 해외 메탈카드 공급 물량 감소로 전년 동기 대비 부진한 실적을 기록했다. 다만 1~3분기 누적 매출액과 영업이익은 증가했으며, 국내 메탈카드와 지역화폐 외 결제플랫폼 사업에서는 성장세를 이어갔다.
4일 코나아이는 연결 기준 올해 3분기 매출액 713억원, 영업이익 204억원, 당기순이익 115억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 23.6%, 32.5%, 61.7% 감소한 수치다.
반면 올해 1~3분기 누적 매출액은 2323억원으로 전년 동기 대비 6.2% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 665억원, 당기순이익은 574억원으로 각각 10.8%, 5.1% 늘었다.
3분기 실적 감소는 해외 메탈카드 공급 물량이 줄어든 영향이다. 지난해 3분기에는 한정판 카드의 대규모 발주가 집중됐으나, 올해는 미국 주요 고객사의 카드 발급 물량이 감소했다. 회사 측에 따르면 한정판 카드 물량을 제외한 나머지 공급 규모는 전년과 비슷한 수준을 유지했다.
당기순이익 감소에는 환율 변동도 영향을 미쳤다. 3분기 원·달러 환율이 분기 초 대비 180원 안팎 하락하면서 수출 대금과 미국 카드 제조사 인수 자금 등 달러화 자산에서 외환 관련 손실이 발생했다. 회사 측은 환율 변동에 따른 일시적인 손실이라고 설명했다. 3분기 영업이익률은 28.6%로 직전 분기(25.3%)보다 3.3%포인트 상승했다.
코나아이는 해외 메탈카드 사업 확대를 위해 미국 카드 제조사 PSC(Protec Secure Card) 인수를 마무리하고 현지 생산 체계를 확보했다. PSC의 실적은 올해 4분기부터 연결 실적에 반영될 예정이다. 회사는 미국 대형 금융사들의 신규 입찰에도 참여하고 있으며, 메탈카드와 일반 카드 공급을 확대할 계획이다.
국내 메탈카드 사업에서는 수주가 증가했다. 3분기 수주량은 전년 동기 대비 약 2.5배로 늘었으며, 올해 9월까지 누적 수주량도 전년 동기보다 50% 이상 증가해 지난해 연간 수주 규모를 넘어섰다. 3분기 공급 물량 역시 매출 기준으로 전년 동기의 2배를 초과했다. 신규 금융사 고객 확보와 기존 고객사의 발주 증가가 수주 확대에 영향을 미쳤다.
지역화폐 외 결제플랫폼 사업도 성장세를 이어갔다. 코나비즈·코나카드·코나플레이트 등 3개 플랫폼의 3분기 합산 거래액은 전년 동기 대비 50% 이상 증가하며 13분기 연속 성장했다. 기업 복지 서비스인 코나비즈의 신규 고객사가 늘었으며, 전국 48개 농협 단위조합이 조합원카드 서비스에 코나비즈를 도입했다.
지역화폐 사업은 거래 규모가 전년 동기와 비슷한 수준을 유지한 가운데 충전액과 수수료 수익이 증가했다. 추석을 앞두고 지방자치단체들이 인센티브와 구매 한도를 확대하고 정책수당 지급을 늘린 영향이다. 코나아이는 올해 9월 기준 전국 65개 지자체의 지역화폐를 운영하고 있으며, 누적 이용자는 1710만명, 누적 발행액은 76조5000억원이다.
정부의 2027년 예산안에 반영된 지역사랑상품권 국비 지원액은 1조4500억원으로 올해보다 3000억원 증가했다. 알뜰폰(MVNO) 서비스 'MONA'도 가입자 증가세를 이어갔다. 3분기 누적 가입자는 14만명을 넘어섰으며, 2023년 출시 이후 14분기 연속 순증을 기록했다. 가입자 1인당 매출도 개선됐다.
조정일 코나아이 대표이사 회장은 "3분기는 숫자만 놓고 보면 아쉬움이 남는 분기지만, 사업의 펀더멘털에는 변함이 없다"며 "카드 사업은 분기가 아니라 고객과 호흡을 맞춰 가는 긴 승부이고, 미국 현지 생산 거점까지 갖춘 지금 코나아이의 경쟁력은 오히려 더 단단해졌다"고 말했다.
이어 "지역화폐 외 결제플랫폼과 국내 메탈카드에서 동시에 성장세가 뚜렷해진 것은 코나아이의 성장 구조가 한 사업에 기대지 않는다는 증거"라며 "글로벌 메탈카드 1위라는 목표를 향해 흔들림 없이 나아가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com