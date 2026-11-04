전남광주 북구, '부끄머니' 공공배달앱 사용 확대…26일부터 발행

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시 북구가 26일부터 91억원 규모 부끄머니를 발행한다
- 부끄머니는 15% 할인되며 1인당 구매 한도는 50만원이다
- 10일부터 전용 체크카드 발급 후 광주은행 앱·영업점에서 충전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 북구가 오는 26일부터 91억원 규모로 지역화폐 부끄머니를 발행한다.
4일 구에 따르면 부끄머니는 할인율 15%를 제공하는 지역 화폐로 소비 활성화를 위해 도입된 정책이다. 1인당 구매 한도는 50만원이다.
오는 10일부터 전용 체크카드를 발급받은 뒤 행사 당일 광주은행 앱과 전 영업점에서 충전해 사용하면 된다.
발행 비율은 오프라인 60%, 온라인 40%이며 1인당 구매 한도는 50만원이다.
은행 창구를 방문해 선불카드를 구매하는 기존의 방식을 개편해 이용 편의를 높였다는 설명이다.
또 오프라인 가맹점으로 한정됐던 사용처 기준을 공공배달앱 등 온라인 영역까지 확장했다.
현재까지 발행된 총 180억 원의 부끄머니는 지난달 말 기준 약 95%가 사용되는 등 지역 소비 활성화에 기여하고 있다.
신수정 북구청장은 "발행 때마다 주민들의 뜨거운 관심을 받았던 부끄머니를 새로운 모습으로 선보이게 돼 기쁘다"며 "할인 혜택은 그대로 유지하면서 한층 편리해진 부끄머니가 골목상권을 살리는 효자 노릇을 톡톡히 하기를 기대한다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com