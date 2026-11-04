한미반도체 곽동신 회장, 사재로 주식 100억원 추가 매수

AI 핵심 요약beta
- 곽동신 한미반도체 회장이 4일 사재로 100억원 규모 주식 매수를 발표했다
- 매수 완료 후 곽 회장 지분율은 33.69%로 높아진다
- 한미반도체는 HBM·AI 패키징 장비로 실적 성장을 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
회사 관계자 "최대주주·회장으로서 책임경영 차원"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 곽동신 한미반도체 회장이 사재로 100억원 규모의 회사 주식을 추가 매수한다.
한미반도체는 곽 회장이 오는 12월 2일 장내에서 주식을 취득할 예정이며, 매수 완료 후 지분율은 33.69%로 높아진다고 4일 밝혔다. 회사는 곽 회장의 이번 추가 매수에 대해 "최대주주이자 회장으로서 책임경영과 기업가치에 대한 자신감을 보여주는 결정"이라고 설명했다.
곽 회장은 2023년부터 총 802억원의 주식을 취득하고 있다. 올해는 4월 30억원, 6월 80억원, 7월 50억원, 10월 7억원에 이어 이번 100억원을 포함해 5회에 걸쳐 총 267억원을 매수했다.
한미반도체는 AI 반도체 시장 성장에 따라 매출이 증가하고 있다. 고대역폭메모리(HBM)와 첨단 AI 패키징 제조시설 투자가 실적 성장을 주도하고 있다.
차세대 HBM 고단화에 따른 TC 본더 수요 확대와 대면적 AI 패키지 공정에 적용되는 신규 장비 공급이 성장을 견인할 것으로 보인다. 우주항공과 스마트디바이스 반도체 공정에 채택되는 EMI 쉴드 장비 시장에서도 영향력을 넓혀가고 있다.
한미반도체는 미국 시장 진출을 가속화하고 있다. 지난 10월 미국 캘리포니아주 산호세에 현지 법인 '한미USA'를 설립했다. 현지 고객 기술 지원을 강화하고 미국 반도체 제조시설 투자에 맞춰 장비 공급을 확대할 계획이다.
한미반도체 관계자는 "미국 시장 진출과 첨단 패키징 장비 공급 확대를 통해 글로벌 경쟁력을 강화하고, 지속적인 성장으로 기업가치와 주주가치를 높여 나가겠다"고 밝혔다.
raul1649@newspim.com