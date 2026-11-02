경남교육청, 유치원·어린이집 교직원 AI 공동연수…유보통합 기반 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 2일 유치원·어린이집 교직원 대상 AI 연수를 시작했다
- 교직원 240여 명이 기초·심화 과정에서 교육·보육 활용법을 익혔다
- 도교육청은 유보통합 기반과 기관 간 협력 강화를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 유보통합 추진 기반을 다지고 교직원들의 생성형 인공지능(AI) 활용 역량 강화에 나섰다.
도교육청은 2일 교육연수원에서 '생성형 인공지능, 교실에서 바로 써보기' 공동연수를 시작했다고 밝혔다.
유치원 교원과 어린이집 보육교직원을 대상으로 한 이번 연수는 2일과 10일, 20일, 23일 모두 4일 동안 진행된다. 각 연수일에는 두 차례씩 교육이 운영되며 유치원과 어린이집 교직원 240여 명이 참여할 예정이다.
교육 과정은 참여자의 수준과 현장 수요를 반영해 기초 과정인 '첫걸음'과 심화 과정인 '도약'으로 나뉜다. 참가자들은 자신의 역량과 관심 분야에 따라 과정을 선택해 교육·보육 활동과 행정 업무에 필요한 인공지능 활용법을 배운다.
주요 교육 내용은 생성형 인공지능을 활용한 놀이 활동과 교재·교구 기획, 캔바를 활용한 홍보물 제작, 이미지·음악·영상 콘텐츠 생성 등이다. 대화형 코딩을 활용해 맞춤형 놀이 자료와 업무 도구를 만드는 실습도 진행한다.
대화형 코딩은 프로그래밍 지식이 부족해도 일상 언어로 원하는 기능을 설명하면 인공지능이 코드를 작성하는 방식이다.
교육은 인공지능 기능을 소개하는 데 그치지 않고 동화책과 놀이 자료, 교육 콘텐츠를 직접 제작하는 실습 중심으로 구성됐다. 연수에서 익힌 기술을 교육·보육 활동과 행정 업무에 곧바로 활용할 수 있도록 한 조치다.
유치원 교원과 어린이집 보육교직원이 함께 참여하면서 기관별 교육·보육 경험을 공유하는 시간도 마련됐다. 경남교육청은 이를 통해 두 기관 교직원의 상호 이해를 높이고 협력 기반을 넓힐 계획이다.
news2349@newspim.com