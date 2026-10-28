전남광주시·전북도, 산업 거점 잇는 '서해안철도' 공동 추진

AI 핵심 요약beta
- 전남광주특별시와 전북특별자치도는 28일 서해안철도 반영을 촉구했다
- 양 시도는 서해안철도 국가철도망 반영 등 5대 과제를 발표했다
- 서해안철도는 군산부터 목포까지 110㎞를 잇는 4조7919억원 사업이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시와 전북특별자치도가 정부의 제5차 국가철도망 구축 계획에 서해안철도 사업 반영을 촉구했다.
양 시도는 28일 서울 국회의원회관에서 '서해안철도 공동메시지 및 5대 과제 발표' 행사를 개최했다고 밝혔다.
황기연 시 행정문화부시장과 이원택 전북특별자치도지사, 군산시장·부안군수·고창군수·영광군수·함평군수를 비롯해 이개호·윤준병·김의겸·박지원 국회의원 등 60여명이 참석했다.
이들은 공동메시지에서 "서해안철도가 단순한 이동수단을 넘어 물류와 관광을 하나로 묶는 광역교통축이자 전남광주특별시와 새만금의 산업 거점을 잇는 성장 기반으로 육성하겠다"고 밝혔다.
또 "전남광주의 반도체 메가프로젝트와 전북 새만금 등 양 지역의 첨단 산업 거점을 연계하는 핵심 기반이자 인적·물류 교류를 활성화해 지방 소멸에 대응할 새로운 성장 동력이 될 것"이라고 기대했다.
동해안·남해안에 이어 서해안까지 철도로 연결해 한반도 U자형 국가철도망을 완성해야 한다는 데 공감대를 이뤘다.
5대 추진 과제에는 ▲제5차 국가철도망 구축계획 반영▲예비타당성조사 공동 대응▲노선·역세권 등 사업계획 공동 대응▲철도건설 연계 지역발전 전략 공동 추진▲5개 시·군 공동 실행체계 구축 등이 담겼다.
서해안철도는 군산~부안~고창~영광~함평~목포를 연결하는 총연장 110㎞ 철도 건설사업으로 총사업비는 4조 7919억 원이 투입될 예정이다.
bless4ya@newspim.com