해남군, RE100 규제 풀고 첨단산업 유치 속도

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기후에너지환경부·전남광주통합특별시와 협약

[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 RE100 산업생태계 조성을 위한 규제 개선에 나선다.

솔라시도 AI데이터센터 등 첨단산업 투자에 필요한 재생에너지 공급기반을 확충하고 지역경제 활성화와 주민소득 증대를 연계한다는 구상이다.

해남군은 28일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 '2026 아시아태평양 재생에너지 매칭포럼'에서 기후에너지환경부와 전남광주통합특별시 및 기초지자체 등과 'RE100 산업생태계 구축을 위한 규제혁신 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

아시아태평양 re100 포럼 업무협약식. [사진=해남군] 2026.10.28 khyeon0424@newspim.com

이번 협약은 정부 3대 메가프로젝트 추진에 필요한 재생에너지 공급기반을 마련하고 관련 제도와 행정절차의 걸림돌을 개선하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 참여 기관들은 재생에너지 적합 입지 발굴과 태양광 이격거리 규제 개선을 비롯해 개발행위허가 등 인허가 절차 개선에 협력한다. 발전시설과 기업 입지 및 전력인프라를 연계하고 기업의 RE100 이행과 지역투자를 지원하는 한편 주민참여형 사업과 지역소득 창출 모델도 확대할 계획이다.

기후에너지환경부는 정책·제도적 지원과 관계기관 협력을 맡고 전남광주통합특별시는 전력인프라 연계와 기업유치 등 광역 지원을 담당한다. 해남군 등 기초지자체는 지역 여건에 맞는 규제 개선과 인허가 지원 및 계획입지 발굴과 주민 상생협력을 추진한다.

해남군은 이번 협약을 토대로 솔라시도 AI데이터센터 등 첨단산업과 연계한 재생에너지 공급 및 전력인프라 확충에 나설 방침이다. 기업투자가 주민소득 증대로 이어질 수 있도록 지역상생형 재생에너지 사업모델도 발굴한다.

김병성 해남부군수는 "안정적인 재생에너지 공급기반은 AI 데이터센터 등 첨단산업의 투자와 성장을 뒷받침하는 핵심 여건"이라며 "관계기관과 긴밀히 협력해 기업의 RE100 이행을 지원하고 재생에너지 산업 육성이 지역경제 활성화와 주민소득 증대로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 기업재생에너지재단과 클라이밋그룹이 공동 주최한 이번 포럼은 27~28일 열렸으며 기업의 재생에너지 조달 확대와 정책 방향 및 수요·공급기업 간 협력 방안을 논의했다.

Khyeon0424@newspim.com