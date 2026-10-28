큐알티, 연구산업 유공 과기정통부 장관표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 큐알티는 28일 연구산업 유공 과기정통부 장관표창을 수상했다
- 특수 반도체 평가장비 개발로 해외 의존도를 70% 낮췄다
- SEE·RF-HTOL 장비를 상용화해 글로벌 수주 성과를 거뒀다
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SEE·RF-HTOL 독자 개발…유럽 방산 고객사 수주 성과
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 반도체 신뢰성 분석 기업 큐알티는 28일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 '국제 연구산업 컨벤션 2026'에서 연구산업 유공 과학기술정보통신부 장관표창을 수상했다고 밝혔다.
이번 표창은 큐알티가 특수 목적 반도체 신뢰성 평가장비를 독자 개발해 해외 장비 의존도를 70% 절감하고 글로벌 사업화 성과를 거둔 공로를 인정받아 수여됐다. 시상식에는 이규복 큐알티 대표이사가 참석해 직접 표창을 받았다.
큐알티는 우주·항공·방산·자율주행·인공지능(AI)용 반도체의 방사선 소프트에러(SEE) 평가장비와 차세대 통신용 고주파 수명평가(RF-HTOL) 시스템을 개발해 상용화했다.
중성자·중이온 테스트용 SEE 장비를 통해 반도체 신뢰성 검증 기반을 마련했으며, RF-HTOL 시스템으로 고출력·고주파 반도체의 수명평가 역량을 확보했다는 설명이다.
해외 사업에서도 성과를 거두고 있다. 올해 상반기 유럽 방산 고객사로부터 RF-HTOL 장비를 수주했으며, SSD RDT Tester 장비의 해외 판매도 이뤄졌다. 회사는 하반기에도 글로벌 고객사들의 장비 수주가 이어지고 있다고 밝혔다.
이규복 대표는 "이번 장관표창은 반도체 신뢰성 평가 현장에서 축적한 기술을 국산 장비 개발과 글로벌 사업화로 이어온 성과를 인정받은 것"이라며 "앞으로도 첨단 산업에 필요한 신뢰성 평가 기술과 장비 경쟁력을 높여 국내 연구산업의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com