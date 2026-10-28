심플랫폼, 우수 전문연구사업자 지정…제조 AX 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 심플랫폼은 28일 우수 전문연구사업자 지정으로 산업 AI 경쟁력을 강화했다.
- 회사는 제조 데이터 기반 누비슨 AX로 제조업 인공지능 전환 시장을 공략한다.
- 설비 이상탐지와 품질 예측 등 기술을 고도화해 고객 기반을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피지컬 인공지능(AI) 전문기업 심플랫폼은 '2026년도 우수 전문연구사업자' 지정을 계기로 산업 AI 기술 경쟁력을 강화하고 제조업 인공지능 전환(AX) 시장 공략에 나선다고 28일 밝혔다.
심플랫폼은 과학기술정보통신부가 지난 9월 2일 발표한 우수 전문연구사업자 지정 기업에 포함됐다. 지난 28일 수원컨벤션센터에서 개막한 '국제 연구산업 컨벤션 2026'에서는 우수 전문연구사업자 지정서 수여 등의 행사가 마련됐다.
과기정통부가 주최하고 한국연구산업협회가 주관하는 이번 행사는 국내 연구산업의 기술 교류와 산업 협력 활성화를 위해 개최됐다.
심플랫폼은 제조 현장 데이터를 기반으로 AI 모델을 개발하고 생산공정에 적용하는 산업 AX 전문기업이다. 자체 개발한 플랫폼 'NUBISON AX(누비슨 AX)'를 통해 데이터 수집·분석부터 AI 모델 개발, 운영·관리까지 통합 솔루션을 제공하고 있다.
특히 제조 설비 이상탐지와 품질 예측, 공정 최적화 등 산업 현장에 특화된 AI 기술을 바탕으로 제조기업과의 협력을 확대하고 있다.
회사는 이번 지정을 계기로 연구개발 역량을 강화하고 누비슨 AX의 적용 산업과 고객 기반을 넓혀 제조업 AX 시장에서 사업 기회를 확대할 계획이다.
임대근 심플랫폼 대표는 "이번 우수 전문연구사업자 지정은 산업 AI 분야에서 축적해 온 연구개발 역량과 기술 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 NUBISON AX를 중심으로 산업 현장에 실질적인 가치를 제공하는 AI 기술을 고도화하고, 국내외 제조업 AX 시장에서 사업 기회를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com