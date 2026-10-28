HD한국조선해양, 3분기 영업익 1조4472억원…전년比 37.3% 증가

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조선, 엔진기계, 해양플랜트 등 주요 사업 견조한 수익성 유지

"주요 사업 실적 호조…선별 수주 통해 견조한 실적 흐름 이어갈 것"

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = HD한국조선해양이 고가 선박의 매출 반영과 생산성 개선에 힘입어 3분기 영업이익 1조4472억원을 기록했다. 조선과 엔진기계, 해양플랜트 등 주요 사업이 고르게 실적을 뒷받침했다.

HD한국조선해양은 28일 공시를 통해 3분기 연결 기준 매출 8조2862억원, 영업이익 1조4472억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 9.3%, 37.3% 증가했다.

계절적 조업일수 감소와 환율 변동에도 생산성 향상과 선가 상승, 엔진기계·해양플랜트 부문의 실적 호조가 성장세를 이끌었다.

HD한국조선해양의 액화이산화탄소운반선 조감도 [사진=HD현대]

주요 계열사인 HD현대중공업은 매출 5조7536억원, 영업이익 8992억원을 기록했다. 전년 동기보다 각각 30.2%, 61.3% 늘었다. 선가 상승과 엔진기계·해양플랜트 부문의 실적 개선이 반영됐다.

HD현대삼호는 LNG선 매출 비중 확대에 힘입어 매출 2조3704억원, 영업이익 4790억원을 거뒀다. 각각 20.5%, 56.3% 증가했다.

HD현대마린엔진은 엔진 인도 대수 증가와 이중연료(DF) 엔진 매출 비중 확대에 따라 매출 2114억원, 영업이익 603억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 93.8%, 197% 늘었다. HD현대에너지솔루션은 매출 1508억원, 영업이익 204억원으로 각각 24.6%, 38.8% 증가했다.

사업별로는 조선 부문 매출이 6조8393억원, 영업이익이 1조1453억원으로 각각 10.3%, 32.3% 늘었다. 고부가가치 선박의 매출 반영 확대와 생산성 향상이 수익성을 높였다.

엔진기계 부문은 제품 구성 개선과 HD현대마린엔진의 성장에 힘입어 매출 1조2012억원, 영업이익 2901억원을 기록했다.

해양플랜트 부문은 매출 3798억원으로 35.4% 증가했고, 영업이익은 1264억원으로 흑자 전환했다. 프로젝트 공정률 상승과 계약 변경에 따른 추가 수익이 반영됐다.

HD한국조선해양 관계자는 "주요 사업 부문의 실적 호조와 지속적인 생산성 개선에 힘입어 견조한 수익성을 유지했다"며 "고부가가치 선박 중심의 선별 수주를 통해 견조한 실적 흐름을 이어갈 것"이라고 말했다.

peoplekim@newspim.com