국경 넘은 스캠 추적·송환…한국 경찰, 美 IACP 기관상

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 27일 해외 스캠 범죄 국제공조 성과로 미국 IACP 기관상을 수상했다
- 경찰청은 52개국과 협력해 해외 도피사범 검거·송환 성과를 거뒀다
- 캄보디아·카자흐스탄·UAE에서 스캠·도박 조직원들을 국내로 송환했다
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52개국 참여 공조체계 구축
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰청이 해외 스캠 범죄조직을 추적·검거하고 피의자를 국내로 송환한 국제공조 성과를 인정받아 미국 국제경찰장협회(IACP) 기관상을 수상했다.
경찰청은 지난 27일 열린 IACP 연례 콘퍼런스에서 초국가범죄 리더십 분야 기관상을 받았다고 28일 밝혔다. 현지 합동 단속부터 피의자 검거와 대규모 국내 송환까지 실질적인 공동작전 성과를 거둔 점을 높이 평가받았다.
경찰청은 지난해 10월 인터폴·아세아나폴과 9개국이 참여하는 국제공조협의체(IICA) 출범을 주도했다. 협의체는 1년 만에 52개국 법집행기관과 4개 국제기구가 참여하는 규모로 확대됐다.
캄보디아에서는 현지 법집행기관과 치안협력 업무협약을 체결하고 '코리아 전담반'을 설치해 도피사범 137명을 두 차례에 걸쳐 국내로 송환했다.
카자흐스탄에서도 현지 당국과 공조해 한국인 스캠 조직원 14명을 검거·송환했다. 최근에는 아랍에미리트(UAE)와 협력해 해외 도피 중이던 대규모 불법 도박사이트 운영 조직의 총책과 핵심 조직원을 검거·송환했다.
김동권 경찰청 국제치안협력국장은 "초국가범죄는 국경을 넘어 발생하는 만큼 국제기구 및 각국 법집행기관과의 긴밀한 공조가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 국제공조 체계를 지속적으로 강화하고, 범죄자 추적·검거와 피해자 보호, 범죄수익 환수 등 실질적인 공동 대응을 통해 국민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
calebcao@newspim.com