현대차 브랜드 가치 250억달러…글로벌 첫 20위권 진입

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자동차 브랜드 부문 '4위'

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대자동차가 글로벌 브랜드 가치 평가에서 처음으로 종합 순위 20위권에 진입했다. 자동차 브랜드 부문에서는 전년보다 두 계단 오른 4위를 차지했다.

현대차는 글로벌 브랜드 컨설팅 업체 인터브랜드가 발표한 '2026 글로벌 100대 브랜드'에서 브랜드 가치 250억달러를 기록하며 종합 29위에 올랐다고 28일 밝혔다.

2005년 처음 글로벌 100대 브랜드에 이름을 올린 현대차는 2010년부터 올해까지 17년 연속 브랜드 가치를 높였다.

인터브랜드는 현대차가 로보틱스와 전동화 등 미래 모빌리티 기술에서 경쟁력을 입증하며 브랜드 차별성과 신뢰를 강화했다고 평가했다. 미국과 유럽 등 주요 시장의 견고한 브랜드 기반도 가치 상승 요인으로 꼽았다.

현대차는 지난해 매출 186조2545억원으로 사상 최대 실적을 냈다. 하이브리드 라인업 확대 등에 힘입어 미국 시장 연간 판매 100만대와 글로벌 친환경차 판매 96만대를 돌파했다.

제품 경쟁력도 브랜드 가치를 뒷받침했다. 아이오닉 9은 '2026 세계 여성 올해의 차'에서 최고의 대형 SUV로 선정됐고, 팰리세이드는 '2026 북미 올해의 차' 유틸리티 부문에서 수상했다.

현대차는 글로벌 브랜드 컨설팅 업체 인터브랜드가 발표한 '2026 글로벌 100대 브랜드'에서 브랜드 가치 250억달러를 기록하며 종합 29위에 올랐다고 28일 밝혔다. [사진=현대차] 2026.10.28 peoplekim@newspim.com

현대차는 피지컬 AI와 로보틱스 등 미래 사업도 확대하고 있다. 현대차그룹은 CES 2026에서 AI 로보틱스 생태계 전략과 중장기 사업화 계획을 공개했다. 휴머노이드 로봇 아틀라스는 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카 내 로보틱스 응용 센터에서 훈련을 시작하며 2028년 현장 투입을 준비하고 있다.

엔비디아와의 전략적 파트너십, 모빌리티 소프트웨어 브랜드이자 기술 플랫폼인 '플레오스'를 기반으로 자율주행과 소프트웨어 중심 차량(SDV) 전환도 추진하고 있다.

스포츠·문화 마케팅을 통한 고객 접점 확대도 이어갔다. 현대차는 FIFA 월드컵 2026에 역대 최대 규모의 공식 차량을 제공하고, 국제크리켓평의회 최상위 파트너와 남미 축구대회 코파 리베르타도레스 후원 등을 통해 지역별 브랜드 경험을 넓혔다.

호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 "17년 연속 브랜드 가치 성장은 고객과 임직원, 딜러 파트너가 함께 이뤄낸 성과"라며 "자동차 브랜드 부문 4위 도약은 현재의 제품 경쟁력은 물론 SDV, 피지컬 AI 등 미래 기술 경쟁력까지 보여준다"고 말했다.

peoplekim@newspim.com