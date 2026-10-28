아이티아이즈, AI 암 진단 솔루션 개발 추진

AI 핵심 요약beta
- 아이티아이즈는 28일 케이블루바이오 등과 암 진단 협약을 체결했다
- 3개 기관은 AI 암 진단·예측과 유전체 분석을 공동 추진한다
- 아이티아이즈는 의료 AI 플랫폼 기반 정밀의료 사업화를 추진한다
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의료 AI 플랫폼 기반 혈액암 정밀진단·사업화 협력
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이티아이즈는 케이블루바이오, 첨단정밀의료산업화지원센터와 인공지능(AI) 기반 암 진단 솔루션 개발을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다. 이를 통해 의료 AI 플랫폼을 기반으로 암 정밀진단 시장 공략에 나설 계획이다.
이번 협약에 따라 3개 기관은 AI 기반 암 진단 및 예측 모델 개발과 혈액암 유전체 분석, 바이오마커 발굴·검증, 의료데이터 통합 및 표준화, 정밀의료 솔루션 실증과 사업화 등을 공동 추진한다.
아이티아이즈는 자체 의료 AI 플랫폼 'GENAI ME(제나이 미)'를 제공하고, 케이블루바이오는 혈액암 유전체 정밀진단과 바이오마커 연구역량을 활용한다. 첨단정밀의료산업화지원센터는 의료연구·실증·산업화 지원 인프라를 연계할 예정이다.
GENAI ME는 전자의료기록(EMR), 임상데이터웨어하우스(CDW), 유전체 정보, 의료영상 등 다양한 데이터를 통합·분석하는 실사용근거(RWE) 기반 임상연구 AI 플랫폼이다. 비정형 의료데이터를 구조화해 환자 맞춤형 치료전략 수립과 임상 의사결정 등을 지원하도록 개발됐다.
아이티아이즈는 화순전남대학교병원과 국가 연구과제인 'K-HOPE(한국형 혈액암 정밀의료 플랫폼)'도 수행하고 있다. 한국인 암 환자의 실사용데이터(RWD)를 활용한 AI 기반 임상연구 및 정밀의료 플랫폼을 구축하고 있으며, 이번 협약을 계기로 관련 기술의 사업화를 추진할 방침이다.
이성남 아이티아이즈 대표는 "이번 협약은 의료 AI 기술의 활용 범위를 넓히고 정밀의료 분야에서 새로운 사업 기회를 모색하는 계기가 될 것"이라며 "연구개발 성과가 실제 의료현장에서 활용 가능한 솔루션으로 이어질 수 있도록 협력 기업 및 기관들과 긴밀히 협력하고 의료 AI 사업의 경쟁력 강화와 사업화에 주력할 것"이라고 말했다.
한편 시장조사기관 그랜드뷰리서치에 따르면 글로벌 AI 기반 암 진단 시장은 2025년 3억3820만 달러(약 4500억원)에서 2033년 17억9580만 달러(약 2조4000억원) 규모로 성장할 것으로 전망된다.
dconnect@newspim.com