씨피시스템, 美 배터리 설비에 케이블체인 공급

AI 핵심 요약beta
- 씨피시스템은 28일 미국 배터리 공장 자동화장비에 케이블체인을 공급했다.
- 해당 제품은 분리·적재 자동화 모듈의 안정적인 구동을 지원한다.
- 씨피시스템은 이번 공급을 계기로 북미 시장 확대에 나설 계획이다.
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경쟁 제품 대체…북미 이차전지 시장 공략 강화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 첨단산업용 케이블 보호 솔루션 전문기업 씨피시스템은 국내 주요 배터리 셀 제조사의 미국 생산공장에 도입되는 분리·적재 자동화 장비에 자사 케이블체인을 공급했다고 28일 밝혔다.
이번에 공급한 케이블체인은 국내 이차전지 제조장비 업체가 제작한 자동화 설비에 적용됐다. 해당 설비는 미국 현지 배터리 셀 생산공정에서 분리·적재 작업을 수행하는 자동화 모듈로, 씨피시스템의 제품은 장비의 안정적인 구동을 지원한다.
씨피시스템에 따르면 기존 경쟁 제품의 품질과 납기 문제로 대체 사양을 검토하는 과정에서 자사 케이블체인이 채택됐다. 회사는 이번 공급을 계기로 북미 이차전지 제조설비 시장에서 사업을 확대할 계획이다.
씨피시스템은 앞서 국내 주요 배터리 셀 제조사의 스태킹·패키징 장비 등에 클린룸 전용 케이블체인 'G-클린체인'을 공급해 왔다. 최근에는 국내 글로벌 배터리 셀 제조사의 공식 공급업체 등록도 마쳤다.
회사는 기존 공급 실적을 바탕으로 이차전지 제조 자동화 장비 전반으로 제품 적용 범위를 넓히고 북미를 비롯한 글로벌 시장 공략을 강화할 방침이다.
씨피시스템 관계자는 "이번 공급은 기존 이차전지 제조설비 분야에서 축적한 품질 경쟁력과 제품 신뢰성을 바탕으로 적용 영역을 확대한 사례"라며 "제2공장 증설을 통해 확대되는 글로벌 수요에 적극 대응하고, 첨단 제조장비 시장 내 공급 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com