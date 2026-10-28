글로벌테크놀로지, 차량용 레이저 협력 MOU 체결

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오스트리아 트라이라이트와 공동 개발·제조 추진

도어 프로젝션 검증…2027년 상반기 완료 목표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌테크놀로지는 오스트리아의 초소형 프로젝션 디스플레이 기업 트라이라이트 테크놀로지(TriLite Technologies GmbH)와 차량용 레이저 빔 스캐너(LBS) 프로젝션 솔루션의 개발·제조·상용화를 위한 전략적 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 28일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 차량용 레이저 프로젝션 디스플레이 기술을 공동 개발하고 국내 제조 기반 구축과 시장 도입 기회를 모색하기로 했다. 국내 완성차를 대상으로 도어 프로젝션부터 시작해 차량 내 적용 범위를 단계적으로 확대할 계획이다.

첫 단계로 도어 프로젝션 개념검증(POC) 프로젝트를 추진한다. 트라이라이트가 LBS 광학 엔진을 담당하고 글로벌테크놀로지는 구동 전자부와 모듈화, 광학계, 방열, 차량 인터페이스 등 전체 시스템 설계를 맡는다. 실제 차량 운용 환경에서 기술 적용 가능성과 안전성을 검증해 2027년 상반기까지 완료하는 것이 목표다.

글로벌테크놀로지 로고. [사진=글로벌테크놀로지]

트라이라이트는 초소형 레이저 빔 스캐닝 디스플레이 기술을 개발하는 기업이다. 자체 'Trixel' 플랫폼은 RGB 레이저와 단일 미세전자기계시스템(MEMS) 미러를 활용해 별도의 투사 렌즈 없이 곡면이나 노면에 영상을 투사하는 기술을 적용했다.

양사는 POC가 성공적으로 완료되면 광학 엔진 모듈의 국내 제조와 차량용 시스템온칩(SoC) 공동 개발을 우선 협의할 계획이다. SoC 개발에서는 트라이라이트가 알고리즘과 사양을, 글로벌테크놀로지가 실리콘 구현을 담당하는 방안을 검토하고 있다.

글로벌테크놀로지는 LED 드라이버 집적회로(IC) 설계와 광학 설계, 반도체 제조 및 차량용 품질 인증 역량을 바탕으로 차량용 프로젝션 디스플레이를 차세대 성장사업으로 육성할 방침이다.

김민선 글로벌테크놀로지 대표이사는 "TriLite의 초소형 레이저 프로젝션 기술과 GT의 차량용 반도체·광원·광학 설계 역량을 결합해 경쟁력 있는 프로젝션 솔루션을 제공하겠다"며 "도어 프로젝션으로 신뢰성과 안전성을 검증한 뒤 차량 전반으로 적용처를 넓혀 새로운 성장축으로 키우겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com