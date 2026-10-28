익산 '다이로움', 전국 소비주간 맞아 추가 환급…최대 25% 혜택

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29일부터 내달 15일까지 결제액 5% 추가 환급…국비 7억4100만원 확보

1인당 최대 1만5000원 환급…치킨로드·청년몰·다이로움 택시 등 소비 촉진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역사랑상품권 다이로움의 추가 환급 행사를 통해 시민들의 소비 부담을 덜고 지역 소상공인 매출 확대를 지원한다고 28일 밝혔다.

익산시는 전국 소비 촉진 행사인 '코리아 그랜드 페스티벌'에 맞춰 오는 29일부터 11월 15일까지 18일간 다이로움 결제금액의 5%를 추가 환급하는 특별할인을 진행한다.

익산 다이로움 혜택 안내[사진=익산시]2026.10.28 lbs0964@newspim.com

시는 연말까지 시민들이 고르게 혜택을 누릴 수 있도록 월 구매한도를 조정한 가운데 혜택 축소에 따른 아쉬움을 보완하고 골목상권에 활력을 불어넣기 위해 전북특별자치도 내 지자체 가운데 가장 큰 규모인 국비 7억4100만원을 확보했다.

이번 행사는 별도 신청 없이 행사 기간 다이로움으로 결제한 금액의 5%를 추가 환급하는 방식으로 운영된다.

1인당 최대 30만원의 결제액까지 적용돼 최대 1만5000원을 돌려받을 수 있으며 충전금뿐 아니라 정책수당 등 지급형 상품권 결제에도 동일하게 적용된다.

추가 환급금은 결제 취소 내역 등을 확인한 뒤 오는 12월 4일 일괄 지급할 예정이다. 다만 확보한 국비가 모두 소진되면 행사가 조기 종료될 수 있다.

특정 정책지원 가맹점에서는 기본 적립과 정책지원 혜택에 특별환급이 더해져 최대 25%의 할인 효과를 누릴 수 있다.

치킨로드와 청년몰, 다이로움 택시는 기본 적립 10%와 정책지원금 10%, 추가 환급 5%가 적용된다. 착한가격업소는 최대 20%의 혜택을 받을 수 있다.

추가 혜택 대상은 치킨로드 8곳, 착한가격업소 39곳, 청년몰 13곳 등 총 60개 매장과 다이로움 택시 1000여 대다. 지역서점 25곳과 글로벌문화관 3곳에서는 기본 혜택 10%에 추가 환급 5%를 더해 총 15%의 혜택을 제공한다.

시는 다이로움 앱 공지와 알림톡, 공식 누리집 및 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 행사 내용과 이용 방법을 안내할 계획이다.

lbs0964@newspim.com