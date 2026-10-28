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'관광 특수' 누리지 못한 면세점들…상품 차별화로 돌파구

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AI 핵심 요약

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  • 28일 주요 면세점들이 외국인 관광객 증가에 맞춰 독점 상품 전략을 강화했다.
  • 롯데는 K콘텐츠와 글로벌 브랜드 협업으로 외국인 매출을 40% 끌어올렸다.
  • 면세점 객단가가 22.4% 감소해 단독 상품의 수익성 확보가 과제로 떠올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

방한 외국인 늘었지만 1인당 객단가는 22% 뚝
롯데·신세계·신라, 전용 주류·소스부터 조직 개편까지 차별화
단독 MD·맞춤형 체험 마케팅으로 개별 여행객 락인 사활

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 외국인 관광객 증가세에도 면세점의 1인당 평균 구매액이 줄면서 면세 업계의 상품 전략이 '독점 브랜드' 중심으로 재편되고 있다. 주요 면세점들은 조직 개편과 글로벌 브랜드 파트너십 강화를 통해 단독 라인업을 보강하고, 판촉비 대비 수익성을 확보하기 위한 내실 다지기에 돌입했다.

28일 관련 업계에 따르면 롯데·신라·신세계·현대면세점 등 주요 면세점들이 상품 경쟁력(MD) 강화에 총력을 기울이고 있다.

[AI 일러스트=남라다 기자]

◆K콘텐츠 전면에 건 롯데… 외국인 매출 40% 껑충
롯데면세점은 단독 브랜드와 차별화 상품을 확대해 올해 1~9월 외국인 매출이 전년 동기 대비 40%, 구매객 수는 74% 급증했다.

K콘텐츠 성장세가 두드러진다. 같은 기간 K뷰티 매출은 64%, K푸드는 78%, K주류는 275% 각각 신장하며 실적을 이끌었다. 스킨케어 브랜드 닥터지·약손명가 입점과 월드타워점 'K뷰티 존' 조성을 통해 외국인 선호 뷰티 라인업을 강화했다. 패션·식품에서도 LF '헤지스' 단독 매장, 김포공항점 '풀무원 브랜드관', 정관장 '헬로키티 에디션'을 선보여 선물 수요를 끌어모았다.

롯데면세점 명동본점에 선보인 '헤지스' 단독 매장 전경. [사진=롯데면세점 제공]

글로벌 브랜드 및 프리미엄 주류 파트너십을 다지며 타 면세점과의 MD 차별화에도 속도를 내고 있다. 증류주 화요와 협업한 '화요X광주요' 단독 세트를 출시하고 싱가포르 창이공항점을 시작으로 해외 점포 입점을 확대한다. SK-II와 맞춤형 피부 상담 공간을 꾸렸으며 명동본점 샤넬 매장 리뉴얼을 통해 '레 젝스클루시프' 향수를 시내면세점 최초로 유치했다. 주얼리 '딘반'·'포페', 패션 '발렌티노'·'듀베티카' 등 하이엔드 단독 매장을 열어 명품·럭셔리 경쟁력을 한층 보강했다.

독점 한정판을 늘리는 한편 글로벌 거두들과의 전략적 협력 관계를 구축해 장기적 성장 기반을 다진다. 단독 판매 중인 '칭다오 위스키' 5종과 한정판 '헤네시 X.O SOT 서울 에디션'으로 외국인과 위스키 애호가를 동시 공략했다. 지난 9월 세계면세박람회(TFWA)에서 SK-II, LVMH 뷰티, 모엣 헤네시 등과 협약을 맺고 단독 상품 공동 기획을 추진하기로 했다.

롯데면세점 관계자는 "국내외 유망 브랜드를 지속 발굴하고 전략적 파트너십을 강화해 차별화된 상품과 서비스를 선보이겠다"고 말했다. 

신세계면세점 명동점 11층에 입점한 '이삭토스트' 전경. 면세점 전용 '이삭토스트 소스'는 신세계면세점 온라인몰 식품 카테고리 랭킹 상위권을 기록하고 있다. [사진=신세계면세점 제공]

◆신세계, 상품본부 격상...단독 컬러·혜택 차별화 나선 신라·현대

신세계면세점을 운영하는 신세계디에프는 지난 23일 상품기획(MD) 조직을 '상품본부'로 격상했다. 산하에 MD1담당과 MD2담당, 마케팅담당을 배치해 상품 기획·브랜드 발굴·마케팅 간 연계를 강화했다. 단독 브랜드 유치와 전용 상품 개발 역량을 높여 경쟁 면세점과 차별화하려는 전략으로 풀이된다.

상품 차별화는 식품과 패션, 향수 등으로 폭넓게 이어지고 있다. 이삭토스트와는 해외 수출용 '이삭토스트 시그니처 소스'를 지난 4월 인천공항 1터미널점에 선보인 뒤 명동점과 온라인몰, 인천공항 2터미널점으로 판매처를 확대했다. 다음 달 8일까지 진행하는 신세계그룹 쇼핑 축제 '쓱데이'에 맞춰서는 소스 듀오세트를 자개 무늬 패키지와 키링으로 구성해 판매하고, 구매 금액에 따라 쇼핑지원금도 제공한다. 한국의 맛에 전통적인 디자인 요소를 더해 외국인 관광객의 선물 수요를 공략하는 것이다.

패션 분야에서는 국내 브랜드 '다이닛(DEINET)'을 면세업계 최초로 유치했다. 명동점 11층에 약 3개월간 운영하는 팝업스토어를 마련해 한국 디자이너 브랜드를 찾는 국내외 고객과의 접점을 넓혔다.

개성 있는 향수를 찾는 수요에도 대응하고 있다. 명동점과 온라인몰에 프랑스 고급 향수 브랜드 '프래그런스 두 부아(Fragrance Du Bois)'와 '엘라 케이(ELLA K)'를 새로 입점시키고, 프래그런스 두 부아의 '포비든 플럼'을 단독 출시했다. 신규 브랜드와 희소성 있는 상품을 함께 확보해 고객의 선택 폭을 넓히는 전략이다.

신라면세점 제주점 '아미' 매장. [사진=신라면세점 제공]

 

신라면세점은 인기 브랜드의 색상과 상품 구성을 차별화하며 단독 상품 경쟁력을 높이고 있다. 메이크업포에버의 '아티스트 컬러 글로우 립 밤' 중 두 가지 색상을 국내 면세업계 단독으로 판매하고, 설화수·에스트라의 전용 세트도 선보였다. 같은 브랜드라도 원하는 색상과 구성에 따라 신라면세점을 찾도록 하는 전략이다.

한류 팬덤과 브랜드 체험을 연계한 마케팅도 병행한다. 배우 이준호가 기획에 참여한 테일러센츠의 '오쓰리 에어 올빗' 키트를 신라인터넷면세점에서 단독 판매하고, 서울점에서는 지방시 뷰티 메이크업 쇼를 열어 고객이 제품을 직접 경험할 기회를 마련했다.

패션 분야에서는 지역 내 단독 매장으로 차별화를 꾀하고 있다. 지난달 1일 제주점에 프랑스 디자이너 브랜드 '아미(AMI)' 매장을 열었다. 제주도 내 유일한 아미 단독 매장으로, 브랜드를 상징하는 하트 로고가 들어간 티셔츠·스웨트셔츠·후디와 가방·볼캡 등을 판매하며 제주를 찾는 국내외 관광객의 패션 수요를 공략한다.

신라면세점 관계자는 "개별여행객을 중심으로 화장품 수요가 꾸준히 증가하고 있다"며 "앞으로도 고객 선호도를 반영한 단독 상품과 차별화된 혜택을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 전했다. 

현대면세점은 온라인몰 '오직현대' 코너를 통해 딥티크의 '오르페옹', '플레르 드 뽀' 등 주요 제품에 구매금액별 단독 사은품을 증정하며 구매 조건 차별화 전략을 편다. 오프라인에서는 올해 2월 무역센터점 9층에 연 '스킨랩 서울'을 통해 더셀랩·셀베인·스노우톡스·셀루메·리쥬비온 등 약사·피부과 전문의 개발 참여 K뷰티 브랜드 15개를 모아 선보이며 편집 역량을 넓혔다.

인천공항 제1여객터미널 전경 [사진=이형석 기자]

◆객단가 급감에 독점 승부수… '수익성 방어·내실 경영' 과제
면세업계가 이처럼 상품 다변화에 공을 들이는 까닭은 관광객 수 증가가 실적 개선으로 직결되지 않는 구조적 한계 때문이다.

실제로 백화점업계가 외국인 매출 '1조 원 시대'를 열며 특수를 누리는 반면, 면세점의 회복세는 더디다. 롯데백화점은 올해 외국인 매출이 이미 1조 원을 넘어섰고, 신세계백화점(8500억 원)과 현대백화점(8050억 원) 역시 고공행진을 이어가고 있다.

반면 한국면세점협회 집계에 따르면 지난 8월 외국인 면세점 구매객은 138만6530명으로 전년 동월 대비 39.1% 증가했으나, 외국인 매출은 7915억 원으로 8.0% 증가하는 데 그쳤다. 외국인 1인당 평균 구매액(객단가)은 약 57만1000원으로 오히려 22.4% 감소했다. 중국 보따리상(다이공) 중심의 대량 구매가 줄고, 개별 여행객들이 올리브영, 로드숍, 백화점 등으로 소비처를 다변화하면서 면세점만의 가격·상품 메리트가 약화된 탓이다.

다만 독점 카드가 곧바로 매출 증대로 직결되는 것은 아니다. 단독 브랜드 도입과 한정판 기획에는 초기 마케팅 비용과 재고 부담이 수반된다. 세트 구성 및 단독 사은품 역시 고객 혜택을 높이는 동시에 면세점의 비용 부담을 늘린다. 실제 성과를 입증하려면 단독 상품 자체의 매출 외에도 신규 고객 유입, 다른 카테고리와의 동반 구매, 판촉비를 차감한 실질 이익까지 다각도로 검증해야 한다.

유통업계 관계자는 "방한 관광객의 소비 패턴이 명품에서 K콘텐츠와 특색 있는 단독 상품으로 이동하면서 독점 라인업을 확보하기 위한 면세업계의 쟁탈전이 본격화되고 있다"고 말했다. 이어 "다른 곳에서는 살 수 없는 단독 MD와 체험형 서비스 없이는 외국인 관광객의 발길을 끌기 어려워진 상황인 만큼, 앞으로 주요 면세점 간 '오직 여기서만' 선보이는 차별화 마케팅과 단독 브랜드 유치 경쟁은 한층 더 격화될 것"이라고 내다봤다.

nrd@newspim.com

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'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
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보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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