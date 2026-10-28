전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.28 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
사회 일반

속보

더보기

李대통령 '국민생명안전위원회' 첫 주재…사후수습에서 예방 중심으로 국가 안전체계 전환

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령이 28일 국민생명안전위 전체회의를 주재했다
  • 정부는 예방·국가책임 중심의 안전관리 5대 전환을 제시했다
  • 피해자 권리 보장과 사망자 저감대책을 종합계획에 반영한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국민생명안전위원회는 28일 오후 청와대 충무실에서 이재명 대통령 주재로 제2차 전체회의를 개최했다고 밝혔다.

지난 6월 2일 '생명안전기본법' 제정과 7월 28일 위원회 출범 이후 대통령이 처음 주재한 전체회의다. 이날 회의에는 민간·정부위원과 재난참사 피해자 및 유가족 등 70여 명이 참석했다.

이 대통령은 모두발언에서 재난참사와 산업재해 피해자·유가족에게 위로를 전하며 "'오늘도 무사히'라는 말은 이제 '나라의 책무'가 됐다"며 "국가가 국민의 생명과 안전을 지키는 일보다 우선할 것은 없다"고 강조했다.

이어 "생명안전기본법에는 다시는 국가의 부재로 소중한 생명을 잃는 일이 없도록 하겠다는 우리 모두의 반성과 다짐이 담겨 있다"며 "법 제정의 성과는 얼마나 많은 대책을 만들었느냐보다 실제로 얼마나 더 많은 생명을 지키고 살려냈느냐로 평가받아야 한다"고 말했다.

이재명 대통령. [사진=청와대]

이날 회의에서는 국가 안전관리 체계를 근본적으로 바꾸기 위한 5대 패러다임 전환과 3대 추진 전략이 제시됐다.

백종우 국민생명안전위원회 부위원장은 '생명존중, 안전사회 추진방향' 보고를 통해 국민의 안전권을 기본권으로 보장하기 위한 5대 전환 방향을 발표했다.

구체적으로 ▲사후수습에서 예방 ▲부처책임에서 국가책임 ▲평균 중심에서 취약한 사람 우선 ▲피해자 지원에서 피해자 권리 ▲사고 종결에서 학습과 재발방지로의 전환이다.

이를 실현하기 위한 3대 전략으로는 '일터와 일상의 생명안전 기본권 제도화', '한 사람도 배제되지 않는 포용적 안전망', '피해자 권리·기억 체계 확립'이 제시됐다.

정부는 우선 생명안전종합계획이 국가 안전 관련 계획의 최상위 기준으로 작동하도록 재난안전법 체계와 각종 기준·계획·지표를 연계할 방침이다.

법령과 예산, 사업을 추진하는 단계부터 생명에 미칠 위험을 사전에 점검하는 안전영향평가 제도도 안착시킨다.

특히 자살과 산업재해 등 15대 분야 사망자 수를 핵심 성과지표로 관리한다. 2021년부터 2025년까지 해당 분야의 연평균 사망자는 2만3218명으로 집계됐다.

정부는 분야별 사망자 수를 상시 관리하고 대통령 주재 정기 점검을 통해 대책의 이행력을 높일 계획이다. 안전 취약계층이 체감하는 위험 수준과 취약성을 평가하는 정성지표도 개발한다.

안전 사각지대 해소를 위해 복지·노동·주거 정보와 공공데이터, 인공지능(AI)을 활용해 위험에 노출된 취약계층을 선제적으로 발굴한다.

장애나 연령에 관계없이 안전하게 대피할 수 있는 피난체계를 마련하고 안전약자 관련 예산을 우선 배분하는 원칙도 수립한다. 소규모 사업장의 안전보건 관리 역량을 높여 산업재해 예방을 강화할 방침이다.

재난참사 피해자의 권리보장 체계도 개선한다.

정부는 피해자의 13개 권리를 참사 초기부터 현장에서 보장하고, 국가안전사고조사위원회의 독립성과 투명성을 확보하는 한편 트라우마 통합 지원을 추진한다.

피해자와 유가족이 사고 이후 일상으로 복귀할 수 있도록 국가가 보장해야 할 권리의 기준을 마련하고, 중앙정부와 지방자치단체에 피해자 및 안전약자 전담 조직을 구축하는 방안도 추진한다.

피해자와 유가족의 입장을 대변하는 '공익 대변인'(가칭) 제도 도입도 검토한다. 사고조사 과정에서 피해자의 알권리와 참여권을 보장하고 악성 댓글, 무분별한 신상공개 등 2차 피해를 방지하기 위한 상시 대응체계도 마련할 계획이다.

이날 회의에서는 주요 유형별 사망자 저감대책도 논의됐다.

보건복지부는 자살 고위험군 조기 발견과 고독사 위험군 선제 발굴 방안을, 경찰청은 아동과 치매환자 등 실종 위험이 높은 계층의 보호 대책을 보고했다.

고용노동부는 산업재해 사망자 감소를 위한 안전보건 격차 해소 방안을, 행안부는 다중운집 행사와 장소에서 발생할 수 있는 인파사고 예방 및 현장 대응 강화 방안을 발표했다.

민간 우수사례로는 이륜차 사고신고 시스템을 활용한 이동약자 보호 사례와 시민이 참여하는 장애인 안전대책이 소개됐다.

재난참사 피해자와 유가족도 직접 의견을 전달했다.

10·29 이태원참사 유가족은 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 국가의 책임을 강조했다. 산업재해 사망 노동자 유족은 사고조사 과정에서 유가족의 알권리와 참여권 보장을 요청했다.

경북 산불 피해 주민 대표는 피해자의 실질적인 일상 회복을 위해 충분하고 완전한 복구가 이뤄져야 한다고 촉구했다.

위원들은 재난참사 피해자와 유가족이 정보를 공유하고 공동 대응할 수 있는 공간 마련, 피해 관련 제출서류 간소화, 사고조사 일정과 결과에 대한 사전 안내 및 설명 등도 제안했다.

이 대통령은 마무리 발언에서 "'우리 부처 소관이 아니다. 규정이 없다. 예산이 부족하다'는 이유로 살릴 수 있는 국민을 살리지 못하는 일은 더 이상 없어야 한다"며 피해자와 유가족의 목소리를 정책에 적극 반영할 것을 당부했다.

위원회는 이날 논의된 내용을 내년 6월 시행 예정인 제1차 생명안전종합계획에 반영하고 부처별 사망자 저감대책의 이행 상황을 정기적으로 점검할 계획이다.

오는 12월 3일 생명안전기본법 시행에 맞춰 위원회 누리집도 개설할 예정이다.

 

abc123@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
미래에셋운용 이어 대신증권도 해킹 사고 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 =금융투자업계에서 해킹에 따른 정보 유출 사고가 잇따르고 있다. 대신증권에서 고객 3만8490명의 개인(신용)정보가 유출된 데 이어 미래에셋자산운용에서도 일부 업무용 시스템을 통한 정보 유출이 발생했다. 금융당국은 금융회사에 사이버 공격 대응체계 강화와 정보보안 투자 확대를 주문했다. 28일 금융투자업계에 따르면 대신증권은 지난 17일 비대면 투자일임 계좌 개설과 연계된 서버에서 외부인의 비정상적인 접근을 확인했다. 회사는 공격자 IP와 우회 접속 경로를 차단한 뒤 접속 기록을 분석했고, 이달 26일 고객 정보 유출 사실을 확인했다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 이찬진 금융감독원장이 28일 오전 서울 여의도 금융감독원에서 열린 은행지주 이사회 의장 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.28 kunjoo@newspim.com 유출된 정보는 고객명과 이메일, 주소, 통신사 식별정보, 은행명, 입출금 계좌번호, 대신증권 종합계좌번호, 휴대전화번호 등 8개 항목이다. 이 가운데 계좌번호와 휴대전화번호 등 일부 정보는 암호화돼 있었다. 대신증권은 현재까지 2차 피해나 핵심 업무 시스템에 대한 불법 접근 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다. 미래에셋자산운용에서도 일부 웹 시스템에 대한 외부 IP의 비정상적인 접근으로 정보 유출이 발생했다. 회사는 이상 접근을 확인한 뒤 관련 경로를 차단하고 긴급 대응에 나섰으며, 외부 보안 전문업체와 함께 침해 원인과 영향을 조사하고 있다. 미래에셋자산운용은 이번 사고가 일반 고객이나 투자자 대상 시스템이 아닌 일부 업무용 시스템에서 발생했다고 설명했다. 현재까지 주민등록번호와 여권번호 등 고유식별정보나 민감정보, 개인신용정보가 유출된 정황은 확인되지 않았다. 금전 피해나 서버·데이터베이스에 대한 직접 침투 흔적도 없으며, 홈페이지 등 주요 서비스는 정상 운영 중이라고 밝혔다. 회사는 취약 기능을 일시적으로 비활성화하고 해외 접속과 공격 IP를 차단하는 등 보안 조치를 시행했다. 외부에서 생성된 계정을 비활성화하고, 피해 가능성이 있는 계정에 대해서도 비밀번호 변경 안내 등 보호 조치를 진행했다. 개인정보보호위원회에 관련 내용을 신고하고 법정 기한 내 정보주체에게 개별 통지할 계획이다. 다만 피해 인원과 구체적인 유출 정보 항목은 아직 공개되지 않았다. 금융감독원에 따르면 지난 14일 기준 은행과 저축은행, 상호금융, 여신전문금융회사 등 금융회사 16곳에서 침해사고가 발생했다. 공격 대상이 전자금융거래와 직접 관련이 없는 영업지원 시스템 등 비핵심 업무시설로 확대되는 양상도 나타나고 있다. 이찬진 금융감독원장은 이날 서울 여의도 금융감독원에서 열린 은행지주 이사회 의장 간담회에서 금융투자업계를 포함한 주요 금융회사들의 해킹 사고를 언급하며 정보보안 강화 필요성을 강조했다. 이 원장은 "사이버 공격의 방식이 나날이 고도화되는 가운데 공격 대상이 비핵심시설로 확대되는 등 전방위적 양상을 보이고 있다"며 "IT 보안을 부수적 업무로 간주하거나 IT 보안 투자를 비용으로 인식해 충분한 인력과 자원을 투입하지 않는 행태가 더 이상 반복돼서는 안 된다"고 말했다. 이어 금융회사 이사회가 정보보안 역량 강화에 앞장서야 한다고 강조했다. 인공지능(AI)이 해킹 도구로 활용되면서 취약점 탐지가 쉬워지고 동시다발적인 공격이 일상화할 수 있는 만큼, 금융회사들이 자율적인 방어체계를 신속하게 구축해야 한다는 취지다. rkgml925@newspim.com 2026-10-28 11:00
사진
SK하이닉스, 3Q 영업익 83조 '역대 최대' [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 인공지능(AI) 메모리 호황에 힘입어 분기 매출 100조원 시대를 열었다. 영업이익도 83조원을 넘어서며 역대 최대 실적을 새로 썼다. 여기에 올해 약 100조원 규모의 주주환원을 추진하기로 하면서 사상 최대 실적의 성과를 주주들과 나누는 데도 속도를 낸다. 그동안 주주환원 방안으로 거론됐던 일본 키옥시아 투자 수익이 실제 특별배당으로 연결됐다. AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자] ◆ AI 메모리 호황에 영업익 83조…이익률 80% 달성 SK하이닉스는 28일 올해 3분기 연결 기준 매출 104조6155억원, 영업이익 83조3338억원을 기록했다고 밝혔다. 전분기 대비 각각 32%, 38% 증가한 수치로 모두 역대 최대다. 순이익은 39조7756억원, 영업이익률은 80%에 달했다. 매출 100원당 80원을 영업이익으로 남긴 셈이다. 실적 성장은 AI 메모리 수요 확대와 가격 상승이 이끌었다. D램에서는 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 출하가 본격화되고 서버용 DDR5 판매가 크게 늘었다. 낸드에서도 321단 TLC 기반 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 판매가 확대되며 고부가 제품 중심의 성장세가 이어졌다. SK하이닉스는 이러한 성장세가 당분간 지속될 것으로 보고 있다. AI 투자가 빅테크를 넘어 일반 기업과 국가 단위로 확산하는 반면, 반도체 생산시설 확충에는 상당한 시간이 필요한 만큼 2030년까지 메모리 공급 부족이 이어질 것이라는 전망이다. 이에 따라 연말까지 청주 M15X의 생산능력을 최대한 끌어올려 HBM4 공급을 확대한다. 4분기에는 HBM4가 출하량과 매출 모두에서 HBM3E를 넘어 주력 제품으로 자리 잡을 것으로 예상했다. 미래 수요도 상당 부분 확보했다. 현재 글로벌 클라우드 서비스 제공업체(CSP)를 포함한 14개 고객사와 장기공급계약(LTA)을 체결했으며, 계약 물량은 2027년과 2028년 전체 생산능력의 50% 이상에 해당한다. 계약 가격은 합의된 범위에서 시장 상황을 반영하도록 설계했다. 회사는 이를 바탕으로 내년 용인 1기 팹 가동 등 설비투자 규모를 올해보다 크게 늘릴 계획이다. SK하이닉스 HBM 개발 연혁 [사진=SK하이닉스] ◆ 키옥시아 투자 수익 특별배당 현실화…100조 주주환원 사상 최대 실적에 따른 주주환원도 본격화한다. SK하이닉스는 올해 현금배당 30조원 이상, 자사주 매입 및 소각 60조원 이상 등 약 100조원 규모의 주주환원을 추진한다고 밝혔다. 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주들에게 돌려주겠다는 기존 약속을 이행하기 위한 조치다. 특히 주목할 부분은 키옥시아 투자 수익의 환원이다. 그동안 거론됐던 키옥시아 투자 성과의 주주환원이 실제 특별배당으로 구체화됐다. SK하이닉스는 올해 키옥시아 투자로 실현한 수익의 대부분을 주주들에게 돌려주기로 했다. 이날 이사회에서 결의한 3분기 현금배당은 총 14조원으로 주당 2만원이다. 이 가운데 1만원은 실적 개선에 따른 배당이며, 나머지 1만원은 키옥시아 투자 수익을 반영한 특별배당이다. 반도체 사업에서 벌어들인 이익뿐 아니라 투자로 확보한 수익까지 주주와 공유하는 구조다. 자사주 매입도 이어간다. 지난 8월 발표한 40조원 규모의 자사주 매입을 지난주 완료했으며 조만간 소각할 예정이다. 이날 추가로 결의한 자사주 매입 20조원 중 10조원은 주주환원 목적으로 전량 소각하고, 나머지 10조원은 임직원 보상에 활용한다. 임직원 보상용 자사주는 주주환원 규모에 포함되지 않는다. SK하이닉스는 앞으로도 영업실적을 바탕으로 배당 규모를 결정하되 대규모 투자 수익이 발생하면 특별배당으로 추가 환원하고, 자사주 매입도 매 분기 이어간다는 방침이다. mkyo@newspim.com 2026-10-28 08:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동