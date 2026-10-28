전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.28 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

농약 기준 맞추니 수출길 빨라졌다…일본행 고추 통관 '1주일→1~2일'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 농촌진흥청은 28일 수출 농산물 농약 안전관리를 강화했다
  • 일본 수출 고추 통관은 일주일 이상에서 하루 이틀로 단축됐다
  • 대만 수출 포도는 기준 설정 후 특정 농약 위반이 사라졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수출 농산물 안전사용지침 13개국·30작물·86종으로 확대
수입국 잔류기준 111건 설정…대만 포도 특정 성분 위반 해소
3만6000여건 데이터 활용해 AI 기반 농약 정보서비스 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 일본으로 수출하는 고추의 통관 기간이 일주일 이상에서 하루 이틀로 줄었다. 대만으로 수출하는 포도는 특정 농약 성분의 잔류허용기준이 마련된 이후 해당 성분으로 인한 통관 위반이 발생하지 않았다. 국가마다 다른 농약 기준에 맞춰 생산단계부터 안전관리를 강화하고, 수입국에 없던 기준을 신설한 결과다.

농촌진흥청은 28일 수출 농산물의 비관세장벽을 낮추기 위해 농약 안전사용지침 보급과 수입국 잔류허용기준 설정, 농가 교육 등을 확대하고 있다고 밝혔다. 현재까지 마련한 안전사용지침은 13개국·30작물·86종이며, 수입국 등의 잔류허용기준 설정을 완료한 실적은 19작물·111건이다. 이 실적에는 국제식품규격위원회(Codex) 대상 설정분이 포함돼 있다.

[인포그래픽=농촌진흥청] 2026.10.28 rang@newspim.com

◆ 일본행 고추 통관 단축…대만 포도 특정 농약 통관 위반 해소

농산물 수출에서 농약 잔류허용기준은 통관 여부를 가르는 주요 조건이다. 국내에서 사용할 수 있는 농약이라도 수입국에 해당 작물의 잔류허용기준이 없거나 국내보다 엄격한 기준을 적용하면 수출에 차질이 생길 수 있기 때문이다.

나라별 제도도 다르다. 농진청에 따르면 한국·일본·유럽연합(EU)은 기준이 없는 농약에 0.01밀리그램(mg)/킬로그램(kg)의 일률기준을 적용하고, 미국·호주는 기준이 없는 농약이 미량이라도 검출되면 허용하지 않는 불검출 기준을 쓴다. 대만은 두 제도를 모두 적용해 수출하기 까다로운 국가로 꼽힌다.

기준을 충족하지 못하면 통관 거부나 반송·폐기뿐 아니라 추가 검사와 납기 지연에 따른 비용도 발생한다. 위반이 반복되면 신뢰 저하와 검사 강화 등 후속 위험으로 이어질 수 있다.

대표적인 개선 사례는 일본 수출 풋고추다. 기존에는 풋고추에서 검출된 농약 성분에 별도의 잔류허용기준이 없어 엄격한 일률기준을 적용받았다. 전수검사 등으로 통관에 일주일 이상 걸리면서 수출 현장의 부담이 크다는 목소리가 나왔다.

이후 2024년 3월 테부펜피라드, 같은 해 9월 헥사코나졸의 잔류허용기준이 설정되고 검사명령이 해제되면서 통관 기간이 1~2일로 단축됐다. 농진청이 사례로 제시한 덕례영농조합법인의 고추 수출량은 2023년 694톤(t)에서 기준 설정 이후 928t으로 약 33% 늘었다.

[인포그래픽=농촌진흥청] 2026.10.28 rang@newspim.com

대만 수출 포도에서는 테트라닐리프롤 성분이 문제가 됐다. 해당 성분에 따른 통관 위반은 ▲2023년 4건 ▲2024년 14건 ▲2025년 1~2월 2건 등 총 20건이었다. 위반 물량은 약 90t이다.

이 물량에 해당 연도의 대만 수출 신선포도 평균 수출단가를 적용한 추정 상품 가액은 91만8743달러다. 실제 손실액이 아니라 추정치다. 농진청은 2025년 3월 잔류허용기준 설정 이후 해당 성분으로 인한 추가 위반은 확인되지 않았다고 밝혔다. 다만 대만 수출 포도 전체로는 2025년에도 위반이 3건 있었고, 이 중 2건이 테트라닐리프롤이다.

농진청이 집계한 대만·일본·미국·태국 수출 농산물의 전체 통관 기준 위반은 2024년 49건에서 2025년 16건으로 줄었다. 올해는 9월까지 9건이 집계됐다. 2024년에는 대만 수출 포도의 테트라닐리프롤 검출과 중국산 고추를 수입·가공한 뒤 재수출하는 과정에서 발생한 부적합 등으로 위반이 일시적으로 증가했다.

◆ 안전지침 86종 보급…수입국 기준 111건 마련·40건 추가 협의

수출 규모가 커지는 만큼 생산단계부터 수입국 기준에 맞추는 관리도 중요해지고 있다. 농진청에 따르면 농식품 수출액은 2020년 75억7000만달러에서 2025년 104억1000만달러로 늘었다. 올해 상반기에는 53억8190만달러로 전년 동기보다 5.0% 증가했다.

농진청은 수입국의 규제정보를 수집하고 사용할 수 있는 농약을 확보한 뒤 이를 안전사용지침에 반영하고 있다. 2003년 6개국·12작물·32종으로 시작한 지침은 올해 13개국·30작물·86종으로 확대됐다. 주요 수출 품목과 신규 시장 진입이 예상되는 품목 등을 중심으로 지침을 개발하고 연 1회 이상 개정한다.

수입국 기준이 국내보다 엄격하면 잔류시험 자료를 토대로 농약 살포 횟수를 줄이거나 수확에 가까운 시기에는 살포하지 않도록 사용 방법을 조정한다. 이렇게 조정해도 수입국 기준을 충족할 수 없다면 국내와 수입국에 모두 등록된 농약이라도 안전사용지침에 포함하지 않는다.

농가가 병해충 방제에 필요한 농약을 사용할 수 있도록 수입국의 기준 신설도 추진한다. 국내에 등록된 농약이라도 수입국에 잔류허용기준이 없으면 사용이 제한될 수 있기 때문이다.

이를 해결하는 절차가 수입농산물 잔류허용기준, 이른바 'IT' 설정이다. 국내에서 수행한 잔류시험 결과 등을 수입국 담당기관에 제출해 해당 작물과 농약 성분에 대한 기준 신설을 신청하는 방식이다.

[인포그래픽=농촌진흥청] 2026.10.28 rang@newspim.com

농진청은 국내 최소 3개 지역에서 농약을 살포해 재배한 농산물의 잔류량을 분석하고, 분석보고서와 농약 라벨 등을 제출한다고 설명했다. 신청부터 기준 설정까지는 통상 3~4년이 걸린다.

현재까지 일본·대만·미국과 Codex를 대상으로 신청한 실적은 20작물·151건이다. 이 중 19작물·111건은 기준 설정을 마쳤고, 13작물·40건은 협의 중이다.

반대로 수입국에는 기준이 있지만 국내에 등록되지 않은 농약은 국내 등록을 추진한다. 올해 7월 말 기준 86종 안전사용지침에 수록된 농약은 1740품목이다. 이 중 농진청이 직권등록한 농약은 435품목으로 25%를 차지한다. 농진청은 관련 업무를 원활히 추진하기 위해 2024년부터 수출 통합조직과 농약업계가 참여하는 협의체를 운영하고 있다.

◆ 농가 교육·위반업체 상담 병행…QR 넘어 AI 대화형 서비스 추진

기준 마련과 함께 농가와 수출업체가 현장에서 지침을 제대로 적용하도록 교육·상담도 병행한다. 대만 수출 포도는 2024년 도입된 사전등록제와 연계해 매년 4~5월 지역별 집중 교육을 실시한다. 사전등록제는 수출업체와 농가에 고유등록번호를 부여해 생산부터 수출까지 안전성을 관리하는 제도다.

농진청이 자료에 제시한 교육은 대면 17회, 온라인 64회 등 총 81회다. 수입국별 농약 사용 방법과 재배기술, 주요 병해충 및 방제 방법 등을 다룬다. 통관 기준을 위반한 업체 18곳에는 현장 상담을 통해 위반 원인을 분석하고 재발 방지 조치를 관리한다.

농약 사용 직전에 최신 정보를 확인할 수 있도록 디지털 접근성도 높였다. 휴대전화로 QR코드를 촬영하면 농업기술포털 '농사로'의 안전사용지침 페이지로 바로 연결된다. 농진청은 농약 보관창고와 작업장, 비닐하우스 등에 걸어둘 수 있는 고리형 QR코드 안내판 등 총 1만5000여 부를 수출조직·업체와 농촌진흥기관 등에 배부했다.

앞으로는 축적된 3만6000여건의 데이터를 활용해 자연어로 필요한 정보를 확인할 수 있는 대화형 안전사용지침을 개발할 계획이다. 농진청이 개발한 'AI 이삭이'를 통해 정보를 제공하는 방안도 추진한다. 정확성 검증과 현장 실증을 거쳐 농가와 농약 판매관리인 등의 의사결정을 지원하는 서비스로 고도화할 방침이다.

성제훈 농진청 국립농업과학원 원장은 "수출 농산물의 농약 안전관리는 생산단계부터 철저히 준비해야 하는 정교한 작업"이라며 "앞으로도 우리 농산물이 세계 시장의 비관세 장벽을 안정적으로 돌파하고 K-농산물의 위상을 높일 수 있도록 현장 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

농촌진흥청 사옥 전경 [사진=농진청]

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
미래에셋운용 이어 대신증권도 해킹 사고 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 =금융투자업계에서 해킹에 따른 정보 유출 사고가 잇따르고 있다. 대신증권에서 고객 3만8490명의 개인(신용)정보가 유출된 데 이어 미래에셋자산운용에서도 일부 업무용 시스템을 통한 정보 유출이 발생했다. 금융당국은 금융회사에 사이버 공격 대응체계 강화와 정보보안 투자 확대를 주문했다. 28일 금융투자업계에 따르면 대신증권은 지난 17일 비대면 투자일임 계좌 개설과 연계된 서버에서 외부인의 비정상적인 접근을 확인했다. 회사는 공격자 IP와 우회 접속 경로를 차단한 뒤 접속 기록을 분석했고, 이달 26일 고객 정보 유출 사실을 확인했다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 이찬진 금융감독원장이 28일 오전 서울 여의도 금융감독원에서 열린 은행지주 이사회 의장 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.28 kunjoo@newspim.com 유출된 정보는 고객명과 이메일, 주소, 통신사 식별정보, 은행명, 입출금 계좌번호, 대신증권 종합계좌번호, 휴대전화번호 등 8개 항목이다. 이 가운데 계좌번호와 휴대전화번호 등 일부 정보는 암호화돼 있었다. 대신증권은 현재까지 2차 피해나 핵심 업무 시스템에 대한 불법 접근 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다. 미래에셋자산운용에서도 일부 웹 시스템에 대한 외부 IP의 비정상적인 접근으로 정보 유출이 발생했다. 회사는 이상 접근을 확인한 뒤 관련 경로를 차단하고 긴급 대응에 나섰으며, 외부 보안 전문업체와 함께 침해 원인과 영향을 조사하고 있다. 미래에셋자산운용은 이번 사고가 일반 고객이나 투자자 대상 시스템이 아닌 일부 업무용 시스템에서 발생했다고 설명했다. 현재까지 주민등록번호와 여권번호 등 고유식별정보나 민감정보, 개인신용정보가 유출된 정황은 확인되지 않았다. 금전 피해나 서버·데이터베이스에 대한 직접 침투 흔적도 없으며, 홈페이지 등 주요 서비스는 정상 운영 중이라고 밝혔다. 회사는 취약 기능을 일시적으로 비활성화하고 해외 접속과 공격 IP를 차단하는 등 보안 조치를 시행했다. 외부에서 생성된 계정을 비활성화하고, 피해 가능성이 있는 계정에 대해서도 비밀번호 변경 안내 등 보호 조치를 진행했다. 개인정보보호위원회에 관련 내용을 신고하고 법정 기한 내 정보주체에게 개별 통지할 계획이다. 다만 피해 인원과 구체적인 유출 정보 항목은 아직 공개되지 않았다. 금융감독원에 따르면 지난 14일 기준 은행과 저축은행, 상호금융, 여신전문금융회사 등 금융회사 16곳에서 침해사고가 발생했다. 공격 대상이 전자금융거래와 직접 관련이 없는 영업지원 시스템 등 비핵심 업무시설로 확대되는 양상도 나타나고 있다. 이찬진 금융감독원장은 이날 서울 여의도 금융감독원에서 열린 은행지주 이사회 의장 간담회에서 금융투자업계를 포함한 주요 금융회사들의 해킹 사고를 언급하며 정보보안 강화 필요성을 강조했다. 이 원장은 "사이버 공격의 방식이 나날이 고도화되는 가운데 공격 대상이 비핵심시설로 확대되는 등 전방위적 양상을 보이고 있다"며 "IT 보안을 부수적 업무로 간주하거나 IT 보안 투자를 비용으로 인식해 충분한 인력과 자원을 투입하지 않는 행태가 더 이상 반복돼서는 안 된다"고 말했다. 이어 금융회사 이사회가 정보보안 역량 강화에 앞장서야 한다고 강조했다. 인공지능(AI)이 해킹 도구로 활용되면서 취약점 탐지가 쉬워지고 동시다발적인 공격이 일상화할 수 있는 만큼, 금융회사들이 자율적인 방어체계를 신속하게 구축해야 한다는 취지다. rkgml925@newspim.com 2026-10-28 11:00
사진
SK하이닉스, 3Q 영업익 83조 '역대 최대' [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 인공지능(AI) 메모리 호황에 힘입어 분기 매출 100조원 시대를 열었다. 영업이익도 83조원을 넘어서며 역대 최대 실적을 새로 썼다. 여기에 올해 약 100조원 규모의 주주환원을 추진하기로 하면서 사상 최대 실적의 성과를 주주들과 나누는 데도 속도를 낸다. 그동안 주주환원 방안으로 거론됐던 일본 키옥시아 투자 수익이 실제 특별배당으로 연결됐다. AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자] ◆ AI 메모리 호황에 영업익 83조…이익률 80% 달성 SK하이닉스는 28일 올해 3분기 연결 기준 매출 104조6155억원, 영업이익 83조3338억원을 기록했다고 밝혔다. 전분기 대비 각각 32%, 38% 증가한 수치로 모두 역대 최대다. 순이익은 39조7756억원, 영업이익률은 80%에 달했다. 매출 100원당 80원을 영업이익으로 남긴 셈이다. 실적 성장은 AI 메모리 수요 확대와 가격 상승이 이끌었다. D램에서는 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 출하가 본격화되고 서버용 DDR5 판매가 크게 늘었다. 낸드에서도 321단 TLC 기반 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 판매가 확대되며 고부가 제품 중심의 성장세가 이어졌다. SK하이닉스는 이러한 성장세가 당분간 지속될 것으로 보고 있다. AI 투자가 빅테크를 넘어 일반 기업과 국가 단위로 확산하는 반면, 반도체 생산시설 확충에는 상당한 시간이 필요한 만큼 2030년까지 메모리 공급 부족이 이어질 것이라는 전망이다. 이에 따라 연말까지 청주 M15X의 생산능력을 최대한 끌어올려 HBM4 공급을 확대한다. 4분기에는 HBM4가 출하량과 매출 모두에서 HBM3E를 넘어 주력 제품으로 자리 잡을 것으로 예상했다. 미래 수요도 상당 부분 확보했다. 현재 글로벌 클라우드 서비스 제공업체(CSP)를 포함한 14개 고객사와 장기공급계약(LTA)을 체결했으며, 계약 물량은 2027년과 2028년 전체 생산능력의 50% 이상에 해당한다. 계약 가격은 합의된 범위에서 시장 상황을 반영하도록 설계했다. 회사는 이를 바탕으로 내년 용인 1기 팹 가동 등 설비투자 규모를 올해보다 크게 늘릴 계획이다. SK하이닉스 HBM 개발 연혁 [사진=SK하이닉스] ◆ 키옥시아 투자 수익 특별배당 현실화…100조 주주환원 사상 최대 실적에 따른 주주환원도 본격화한다. SK하이닉스는 올해 현금배당 30조원 이상, 자사주 매입 및 소각 60조원 이상 등 약 100조원 규모의 주주환원을 추진한다고 밝혔다. 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주들에게 돌려주겠다는 기존 약속을 이행하기 위한 조치다. 특히 주목할 부분은 키옥시아 투자 수익의 환원이다. 그동안 거론됐던 키옥시아 투자 성과의 주주환원이 실제 특별배당으로 구체화됐다. SK하이닉스는 올해 키옥시아 투자로 실현한 수익의 대부분을 주주들에게 돌려주기로 했다. 이날 이사회에서 결의한 3분기 현금배당은 총 14조원으로 주당 2만원이다. 이 가운데 1만원은 실적 개선에 따른 배당이며, 나머지 1만원은 키옥시아 투자 수익을 반영한 특별배당이다. 반도체 사업에서 벌어들인 이익뿐 아니라 투자로 확보한 수익까지 주주와 공유하는 구조다. 자사주 매입도 이어간다. 지난 8월 발표한 40조원 규모의 자사주 매입을 지난주 완료했으며 조만간 소각할 예정이다. 이날 추가로 결의한 자사주 매입 20조원 중 10조원은 주주환원 목적으로 전량 소각하고, 나머지 10조원은 임직원 보상에 활용한다. 임직원 보상용 자사주는 주주환원 규모에 포함되지 않는다. SK하이닉스는 앞으로도 영업실적을 바탕으로 배당 규모를 결정하되 대규모 투자 수익이 발생하면 특별배당으로 추가 환원하고, 자사주 매입도 매 분기 이어간다는 방침이다. mkyo@newspim.com 2026-10-28 08:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동