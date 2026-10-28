엔씨 리니지W, 4일 신규 월드 '아슈르' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 엔씨는 4일 리니지W 5주년 업데이트를 진행했다
- 신규 월드 아슈르와 시그니처 클래스 무희를 추가했다
- 사전예약·출석 이벤트로 성장 아이템과 보상을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '리니지W'가 11월 4일 5주년 기념 업데이트를 진행한다. 신규 월드 '아슈르'를 오픈하고 신규 시그니처 클래스 '무희'를 추가한다.
아슈르는 빠른 성장에 초점을 맞춘 익스트림 하이퍼 부스팅 서버다. 2주 안에 80레벨까지 성장할 수 있다. 출석체크 이벤트에서는 매일 상급 변신·마법인형 뽑기권을 제공한다. 던전 플레이를 통해 획득한 '아슈르 주화'로 비각인 다이아를 얻을 수 있으며 상점에서는 기본 장비와 최대 10억 아데나를 획득할 수 있는 '황금알' 등을 구매할 수 있다.
아슈르 사전 캐릭터 생성에 참여한 이용자는 스페셜 선물 상자, 성장 지원 상자, 보물상자 화수분을 받는다. 상자에서는 황금알, 이벤트 영웅 변신·마법인형 도전권, 영웅 아티팩트, 전설 아티팩트 등을 획득할 수 있다.
엔씨는 11월 3일까지 5주년 사전예약 이벤트를 진행한다. 사전예약 후 쿠폰 번호를 등록하면 5주년 스페셜 변신 카드 11회, 5주년 스페셜 마법인형 카드 11회 등 성장 아이템을 받는다. 신규 월드 이용자에게는 황금알 3개와 펫 'Lv1 셰퍼드(수컷) 분양 상자' 등이 주어진다.
사전예약 이용자 중 5000명을 추첨해 '아슈르의 다이아 금고 상자' 28개를 선물한다. 금고 상자는 하루에 1개씩 열 수 있으며 개봉 시 100개에서 최대 1만 개의 각인 다이아를 확률적으로 획득할 수 있다.
11월 4일 정기점검 전까지 5주년 전야제 이벤트도 진행된다. 이용자는 5주년 기념 출석체크에 참여해 매일 5주년 선물상자와 5주년 스페셜 전설·신화 도전권 선택 상자를 받을 수 있다.
상점에서는 5주년 기념 큐브 100개를 5아데나에 판매하며 큐브를 열면 명예 코인, 카드 코인 등을 확정적으로 얻을 수 있다.
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