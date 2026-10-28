컴투스 '제우스: 오만의 신', 60명 길드 협력전 추가

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 28일 ‘제우스: 오만의 신’에 성물 방어전을 추가했다
- 최대 60명 길드원이 성물 3개를 지키며 6단계 전투를 진행한다
- 매주 월요일부터 화요일까지 참여하며 미션 보상 이벤트도 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스가 운영하는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '제우스: 오만의 신'에 최대 60명의 길드원이 함께 참여하는 신규 콘텐츠 '성물 방어전'을 추가했다.
성물 방어전은 길드원들이 협력해 몰려오는 몬스터로부터 성물을 지키고 최종 보스를 공략하는 대규모 협동 전투다. 전장에 배치된 성물 3개를 보호하면서 5차례의 일반 웨이브와 최종 보스 웨이브까지 총 6단계의 전투를 진행한다.
진행 단계가 높아질수록 다양한 몬스터가 등장하며 캐릭터가 아닌 성물을 직접 공격하는 몬스터도 나타난다. 길드원들은 역할을 분담하고 몬스터별 공격 우선순위를 정하는 등 전략적 대응이 필요하다.
성물 3개가 모두 파괴되면 플레이가 종료되고 진행도에 따른 보상을 받는다. 최종 보스를 처치하면 추가 보너스 보상을 획득할 수 있으며 패배 후에도 재도전이 가능하다.
성물 방어전은 매주 월요일 오전 5시부터 화요일 자정까지 진행되며 길드원들이 자율적으로 참여할 수 있다. 회사는 징집 기능을 지원해 길드원들이 원활하게 모여 도전할 수 있도록 했다.
이번 업데이트를 기념해 길드 기부, 길드 항아리 몬스터 처치, 성물 방어전 참여, 길드 레이드 보스 처치 등의 미션을 수행하면 길드 코인과 컬렉션 장비 상자 등을 획득할 수 있는 이벤트도 진행한다.
origin@newspim.com