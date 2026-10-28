스마일게이트, 공공미술가 호프만 초청…제주 돌코리숲 방문

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트는 28일 플로렌타인 호프만을 제주 돌코리숲에 초청했다.
- 호프만은 27일 대형 설치작품 ‘텐저린 캣’의 최종 설치를 확인했다.
- 텐저린 캣은 제주 감귤과 고양이를 결합한 길이 16.3m 작품이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트는 네덜란드 공공미술 작가 플로렌타인 호프만을 초청해 제주 서귀포시의 체험형 라이프스타일 파크 '돌코리숲'을 방문했다고 28일 밝혔다.
호프만은 27일 돌코리숲을 찾아 자신이 제작한 대형 설치미술 작품 '텐저린 캣'의 최종 설치 현장을 확인했다. 공식 공개 이후 처음 방문한 것이다.
텐저린 캣은 길이 16.3m, 높이 7.3m 규모로 지난 7월 27일 스마일게이트가 돌코리숲에 설치했다. 호프만이 고양이를 소재로 제작한 첫 작품이며 전 세계에서 이 곳에서만 볼 수 있다.
제주의 상징인 감귤과 돌코리숲의 고양이 세계관을 결합했으며 귤껍질의 질감을 살린 표면 등 세부 디테일이 드러나는 구조로 설계됐다.
호프만은 실내 전시관과 야외정원을 둘러보며 국내외 작가들의 작품을 살펴봤다. 돌코리숲 관계자와 작품 제작 배경과 공간 연출 방향에 대해 논의했다.
호프만은 "텐저린 캣이 파크와 어우러져 설치된 모습을 보니 정말 환상적이다. 작품의 규모가 어떤 힘을 발휘하는지를 새삼 느꼈다"고 말했다.
호프만은 일상 속 사물과 동물을 거대한 조형물로 재해석하는 작업으로 알려져 있다. 대표작 '러버덕'은 2007년 프랑스에서 처음 공개된 후 암스테르담, 오사카, 시드니, 홍콩 등 세계 주요 도시를 순회 전시했다. 국내에서는 2014년과 2022년 두 차례 서울 석촌호수에 설치됐으며, 2014년 전시에는 약 500만 명이 방문했다.
돌코리숲은 지난 4월 30일 제주 서귀포시 안덕면에 개장했다. 과거 '소인국 테마파크' 부지(약 1만8000평)를 활용해 조성했으며 제주 설화 속 '돌코냉이(돌고양이)'에서 이름을 따왔다.
실내 전시관 '돌코리 마을'에서는 다섯 마리 고양이의 흔적을 따라가며 일상 속 행복의 순간을 되짚어볼 수 있고 야외정원 '돌코리 가든'에서는 국내외 아티스트들의 작품과 미니어처 기차, RC보트 등을 즐길 수 있다.
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