3기 신도시 교통망 지연 막는다…대광위, 연말까지 전수점검

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29일 남양주왕숙부터 현장 점검

기관 간 이견·인허가 지연 직접 조정

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 3기 신도시 입주에 맞춰 철도·도로 등 광역교통망을 구축하기 위한 현장 점검이 연말까지 이어진다.

광역급행철도(GTX)-A 노선 시승 차량 [자료=뉴스핌DB]

28일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 '대광위')는 남양주왕숙을 시작으로 연말까지 1~2주마다 하남교산·고양창릉·인천계양·부천대장 등 3기 신도시 광역교통개선대책 전체 사업의 추진상황을 현장에서 전수점검한다고 밝혔다.

관계기관 간 이견과 인허가 협의 지연 등으로 추진에 어려움을 겪는 사업은 대광위가 적극적으로 조정에 나선다. 지연이 우려되는 사업에 대해서는 관계기관과 해결방안을 마련하고 '신도시 교통대책 신속추진 TF(태스크포스)'를 통해 사업별 걸림돌을 해소할 방침이다.

김용석 대광위원장은 오는 29일 오후 남양주왕숙 공공주택지구를 방문해 광역교통개선대책 추진상황과 사업별 지연 요인을 점검하고 관계기관과 해결방안을 논의한다.

남양주왕숙지구는 남양주시 진접읍·진건읍·퇴계원읍 일원 약 1269만㎡에 약 8만가구를 공급하는 수도권 동북부 핵심 거점도시다. 여의도 면적의 약 4.4배 규모로, 대규모 입주에 대비한 광역교통망의 적기 구축이 중요한 지역이다.

김 위원장은 GTX-B 노선이 정차하는 경춘선 역사 신설과 한강교량 건설 등 주요 사업의 추진현황과 지연 요인을 살피고 한강교량 신설 현장도 방문할 예정이다.

남양주왕숙지구에서는 서울 방면 접근성과 입주민 이동편의를 높이기 위해 철도·도로를 연계한 광역교통개선대책을 추진하고 있다.

철도사업으로는 서울 강동~하남~남양주를 잇는 서울도시철도 9호선 연장과 별내역~별내별가람역 간 서울도시철도 8호선 연장, GTX-B 경춘선 역사 신설 등이 있다. 8호선 연장 구간은 별내별가람역에서 서울도시철도 4호선과 환승하도록 계획됐다. 도로사업으로는 한강교량 건설과 지방도 383호선 확장 등을 추진한다.

대광위는 2024년부터 신도시 주요 광역교통개선대책 사업 가운데 이해관계 갈등과 인허가 지연 등으로 차질이 우려되는 사업을 집중관리 대상으로 선정하고 신속추진 TF를 운영해 왔다.

올해 4월에는 남양주왕숙지구의 경의중앙선 역사 신설과 GTX-B 경춘선 역사 신설 등 2개 사업을 집중관리사업으로 선정했다. 대광위는 집중관리를 통해 두 사업의 추진 속도를 정상궤도에 올리는 성과가 있었다고 설명했다.

김 위원장은 현장에서 "남양주왕숙은 약 8만가구가 공급되는 3기 신도시의 핵심 사업지구인 만큼, 입주 시기에 맞춰 광역교통시설을 적기에 구축하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "관계기관이 긴밀히 협력해 사업별 지연요인을 조기에 해소하고 교통대책이 차질 없이 이행될 수 있도록 대광위가 적극적인 조정 역할을 수행하고, 신속추진 TF를 통해 주요 사업의 걸림돌을 해소해 나가겠다"고 강조할 예정이다.

chulsoofriend@newspim.com