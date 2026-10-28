삼성자산운용, KODEX 미국S&P500 분배금 117원 지급

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용은 28일 KODEX 미국 대표지수 ETF의 분배금을 지급했다.
- KODEX 미국S&P500은 117원, 미국나스닥100은 71원을 분배했다.
- 두 ETF에는 연초 이후 개인 자금 6조2488억원이 유입됐다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 28일 자사 'KODEX 미국S&P500' 상장지수펀드(ETF)와 'KODEX 미국나스닥100' ETF가 분배금을 지급한다고 밝혔다.
삼성자산운용에 따르면 KODEX 미국S&P500의 분배금은 117원으로, 분배율은 0.51%다. KODEX 미국나스닥100의 분배금은 71원이며 분배율은 0.28%다. 분배금을 받기 위해서는 28일까지 해당 ETF를 매수해야 한다.
두 ETF는 최근 1년 동안 479원, 282원의 분배금을 지급하며, 분배율 2.09%, 1.10%를 기록했다. KODEX 미국S&P500 ETF는 동일한 지수를 추종하는 국내 상장 ETF 가운데 현재 가장 많은 수준의 분배금을 지급하고 있다.
장기 성과도 우수하다. KODEX 미국S&P500은 5년 수익률 100.2%를 기록하며, 장기 성과를 보유한 미국S&P500 ETF 가운데 가장 높은 수익률을 기록하고 있다. 이 ETF의 3년 수익률은 86.55%다. KODEX 미국나스닥100은 5년 117.6%, 3년 105.2%의 수익률을 기록 중이다.
미국 대표지수 상품은 국내 연금투자자들이 연금 계좌를 통해 꾸준히 투자하는 상품인 만큼, 자금 유입도 이어지고 있다. 연초 이후 KODEX 미국S&P500에는 개인 누적 순매수 2조8452억원이 몰렸다. KODEX 미국나스닥100에는 3조4036억원의 개인 자금이 유입됐다.
이준재 삼성자산운용 매니저는 "분배금과 장기 성과에 대한 개인투자자들의 신뢰가 자금 유입으로 이어지고 있다"며 "앞으로도 KODEX 미국 대표지수 ETF에 대한 안정적인 운영을 통해 투자자들의 신뢰에 보답할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com