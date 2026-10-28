미래에셋 'TIGER 200', 주당 725원 분배…특별배당 반영

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용은 28일 TIGER 200 ETF의 분배금으로 주당 725원을 지급했다
- 이번 분배금은 삼성전자의 3분기 특별배당 반영으로 전년보다 5배 늘었다
- TIGER 200 ETF는 올해 수익률과 누적 분배금에서 코스피200 ETF 중 1위를 기록했다
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올해 누적 분배금 1508원으로 확대
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 28일 자사 'TIGER 200' 상장지수펀드(ETF)가 10월 분배금으로 주당 725원을 지급한다고 밝혔다. 분배금은 이날까지 해당 ETF를 매수한 투자자를 대상으로 지급된다.
미래에셋자산운용에 따르면 이는 전년 동월(145원)의 5배에 달하는 규모로, 분배 개시 이후 회차 기준 최대 분배금이다. 분배율은 0.81% 수준이다. 올해 누적 분배금도 1508원으로 늘어나 지난해 연간 분배금(890원)을 웃돌았다.
이번 분배 확대는 삼성전자의 3분기 특별배당이 반영된 결과라고 회사 측은 설명했다. 삼성전자는 기존 분기 정규배당의 10배가 넘는 약 30조원 규모의 현금배당을 추진하고 있으며, 증권가는 주당 배당금을 4600원 안팎으로 추정하고 있다.
TIGER 200 ETF는 국내 상장 코스피200 ETF 가운데 수익률과 장기 분배 실적 모두 최상위권을 기록하고 있다. 27일 기준 연초 이후 수익률은 47.72%로, 코스피200 지수 추종 ETF 15종 중 가장 높았다. 2016년부터 2026년 7월까지 누적 분배금도 주당 7903원으로 순자산 2000억원 이상인 주요 코스피200 ETF 가운데 가장 많았다.
연초 이후 개인투자자가 1조402억원을 순매수하는 등 자금 유입에 힘입어 순자산은 8조7911억원을 기록했다. 이달 일평균 거래대금도 1조5937억원으로 전년 동월(2010억원)의 8배 수준까지 늘었다.
정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "한국 증시는 AI 반도체 경쟁력과 주주환원 확대가 맞물리며 구조적인 변화를 맞고 있다"며 "TIGER 200 ETF는 연 0.05%의 낮은 총보수와 수익률 1위, 풍부한 유동성을 모두 갖춘 상품으로, 이러한 흐름에 투자할 수 있는 국내 증시 대표 투자 수단"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com