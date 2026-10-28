KB증권, SK텔레콤과 MOU 체결…'모두의 AI' 금융서비스 협력

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금융 특화 AI 기술과 SK텔레콤의 AI 플랫폼 연계 방안 모색

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 지난 22일 자체 금융 AI 기술과 투자·자산관리 전문성을 바탕으로 SK텔레콤과 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

28일 KB증권에 따르면 회사는 '모두의 AI' 컨소시엄에 새롭게 합류해 금융 분야의 AI 활용 협력 방안을 모색할 예정이다.

모두의 AI는 국민 누구나 AI를 쉽게 활용할 수 있도록 지원하는 정부 사업으로, SK텔레콤 컨소시엄은 대화를 통해 생활 정보를 얻고 다양한 서비스를 이용하도록 돕는 AI 비서 서비스를 추진하고 있다.

KB증권 사옥. [사진=KB증권]

KB증권은 금융상품·투자정보 분석, 금융상품판매과정 점검 등에 생성형 AI를 적용해 왔으며, 자체 금융 AI 에이전트 서비스인 '깨비AI'를 운영하며 관련 역량을 축적해 왔다.

KB증권은 금융 AI 기능의 설계·고도화와 품질 검증을, SK텔레콤은 플랫폼 연계와 이용자 접점 확대를 중심으로 협력 범위를 단계적으로 논의할 계획이다.

이번 협력은 금융소비자 보호 강화와 개인 맞춤형 자산관리 지원에 중점을 두고, 고객이 복잡한 금융정보를 쉽게 이해하고 자신의 자산을 폭넓게 살펴볼 수 있도록 지원하는 방향으로 추진될 예정이다.

KB증권은 금융서비스의 핵심 가치인 신뢰를 이번 협력의 중심에 둘 계획이다. 금융정보의 정확성과 설명의 이해도를 높이고, 고객정보 보호와 이용자 선택권을 고려한 서비스 설계를 통해 편의성과 신뢰성을 함께 강화한다는 방침이다.

이번 협력을 통해 KB증권은 금융 현장에서 축적한 AI 활용 경험을 SK텔레콤과 함께 고객의 일상으로 확대하고, 금융 전문성과 기술이 결합된 서비스 경쟁력을 강화해 통신과 금융을 연결하는 협업 체계를 마련할 계획이다.

구체적인 추진 일정은 모두의 AI 사업 일정과 연계해 진행하며, 향후 사업 추진 상황에 따라 협력 범위를 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

박재만 KB증권 AI·디지털본부장은 "이번 협력은 금융 현장에서 축적한 AI 경험을 고객의 일상으로 확대하는 계기가 될 것"이라며 "금융 AI 기능의 설계와 품질 검증을 통해 정확하고 이해하기 쉬운 금융정보를 제공하고, 고객의 합리적인 의사결정을 지원하겠다"고 말했다.

이어 "앞으로도 고령층과 금융 초보자를 포함한 더 많은 고객이 신뢰할 수 있는 금융정보를 편리하게 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com