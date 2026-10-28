얼라인·맥쿼리, 가비아·KINX 공개매수 조건 합의

가비아 공개매수가 4만8000원→5만3000원 인상

KINX도 주당 19만원…일반주주 보유분 공개매수 추진

정부 승인 등 선행조건 충족 후 양사 상장폐지 추진

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 얼라인파트너스자산운용(이하 얼라인)과 맥쿼리 측이 가비아와 케이아이엔엑스(KINX)의 중복상장 해소를 위해 양사 주식을 공개매수하기로 합의했다. 앞서 공개매수가 무산된 가비아는 매수가격을 기존보다 10.4% 높이고, 기존 공개매수 대상에서 제외됐던 KINX 일반주주에게도 주식을 전량 매각할 기회를 제공하기로 했다.

28일 얼라인에 따르면 양측은 전날 가비아 주당 5만3000원, KINX 주당 19만원에 각각 공개매수를 실시하기로 합의했다. 얼라인은 운용 펀드가 보유한 양사 지분도 일반주주 대상 공개매수가와 동일한 가격에 맥쿼리 측에 매각하는 주식매매계약을 체결했다.

가비아 CI. [사진=가비아]

이번 공개매수는 필요한 정부 승인 취득 등 계약상 선행조건 충족을 전제로 진행된다. 맥쿼리 측은 정부 승인 취득 시점부터 10영업일 이내에 공개매수를 개시할 예정이다. 선행조건이 충족되지 않거나 필요한 승인을 받지 못하면 공개매수는 진행되지 않는다.

공개매수 대상은 양사의 일반주주가 보유한 잔여 보통주식 전부다. 맥쿼리 측은 주요 주주와의 지분 거래 및 공개매수를 마친 뒤 법령상 허용되는 절차에 따라 양사의 자진 상장폐지를 추진할 계획이다.

가비아의 공개매수가격은 기존 주당 4만8000원에서 5만3000원으로 5000원(약 10.4%) 올랐다. 지난 9월 17일 종료된 1차 공개매수에서는 발행주식총수의 약 5.4%만 응모해 거래가 무산됐다.

얼라인은 공개매수 무산 직후 가비아 일반주주를 위한 가격 조건 개선과 KINX 주주 보호 방안 마련을 요구했다. 가비아의 자진 상장폐지를 다시 추진하려면 일반주주에게 기존보다 나은 조건을 제시해야 하며, 중복상장 구조를 고려해 KINX 주주의 이익도 보호해야 한다는 취지였다.

이번 합의에는 두 가지 요구가 모두 반영됐다는 게 얼라인 측 설명이다. 가비아 일반주주는 인상된 가격에 주식을 매도할 수 있고, KINX 일반주주 역시 주당 19만원에 보유 주식 전량을 매각할 기회를 얻게 됐다. 양사 일반주주에게 주요 주주와 같은 주당 가격을 적용하고, 매각 비율도 전량으로 맞춘 구조다.

얼라인은 올해 초부터 가비아의 기업가치를 낮추는 요인으로 중복상장 문제를 지목해 왔다. 지난 6월 공개주주서한을 발송한 데 이어 7월에는 가비아 이사회에 공개매수 관련 주주이익 보호 조치를 요구했다. 8월에는 사업별 가치합산(SOTP) 방식으로 산정한 가비아의 주당 내재가치를 공개하고, 이사회 독립성 제고를 위한 임시주주총회 소집도 청구했다.

얼라인은 이번 합의 가격이 자체적으로 산정한 가비아의 내재가치에는 미치지 못하지만, 매수가격 인상과 양사 일반주주의 전량 매각 기회를 확보했다는 점에서 의미가 있다고 평가했다.

이창환 얼라인파트너스 대표는 "얼라인의 적극적 주주관여 및 여러 일반주주들의 적극적인 의견 개진의 결과"라며 "일반주주의 요구를 반영해 가격과 거래 구조를 개선하고, 가비아와 KINX 양사 주주의 이익을 함께 고려한 맥쿼리 측의 결정을 높이 평가한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 계약의 이행과 후속 절차를 점검하며 일반주주의 권익이 보호될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com