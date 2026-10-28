쿠팡 CPLB, 중소 농산물 협력사 81곳과 품질 설명회

AI 핵심 요약beta
- CPLB는 27일 농산물 협력사 81곳과 품질관리 방안을 논의했다
- 계절·기후별 품질관리와 고객 의견 반영 사례를 공유했다
- 우수 협력사에 감사패를 전달하고 안정적 공급 협력을 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 쿠팡의 자체브랜드(PB) 계열사 CPLB가 중소 농산물 협력사들과 채소·과일의 품질관리 방안을 논의했다. 계절과 기후에 따라 달라지는 상품 상태에 대응하고 고객 의견을 품질 개선에 반영해 안정적인 공급 기반을 다진다는 취지다.
CPLB는 지난 27일 쿠팡 구의 오피스에서 농산물 협력사 81곳을 대상으로 '2026년 공급사 농산물 품질 설명회'를 열었다고 28일 밝혔다.
2024년 시작한 설명회는 올해로 세 번째다. 이번 행사에는 기존·신규 PB 농산물 공급사 관계자 105명과 씨피엘비 임직원 등 약 120명이 참석했다.
CPLB는 협력사들이 현장에서 활용할 수 있는 품질관리 경험과 운영 노하우를 공유했다. 계절별 농산물 품질관리 방안, 고객 의견 기반 품질 개선 사례, 품질 이슈 예방 및 대응 방법, 안정적인 상품 공급을 위한 협력 방안 등이 주요 내용이었다. 특히 계절과 기후 변화에 민감한 신선 농산물의 특성을 고려해 시기별 주요 품질 이슈와 실제 운영 사례를 중점적으로 다뤘다.
행사에서는 지난 1년간 우수한 품질관리와 안정적인 공급에 기여한 우농영농조합법인과 나들농업회사법인에 감사패를 전달했다.
이광희 나들농업회사법인 대표는 "쿠팡을 통해 판로를 넓혀가며 매출이 50% 이상 성장했다"며 "이번에 논의한 내용을 현장에 적용해 더욱 좋은 농산물을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
CPLB는 파트너사 10곳 중 9곳은 중소 제조사들이며, 이들은 최근까지 쿠팡 PB상품 매출의 90% 이상을 차지하고 있다.
nrd@newspim.com