李대통령 "첨단산업 선도구매, 국민 도움 필요…무책임한 비난이 국가 발전 막아"

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"첨단 기업, 구매 실적이 더 중요

재정 지원보다 시제품 최초 구매 요구

정부, 위험 무릅쓰고 선도구매 나설 것"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 28일 첨단기술산업 육성을 위한 정부의 선도구매 정책에 대해 "국민과 대통령의 친구들의 도움이 필요하다"며 국민적 지지를 호소했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "하이브리드 정책 시대, 가짜식 보도가 국가 발전을 가로막는다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "첨단기술산업을 키우려면 기업에 대한 지원이 필수"라며 "첨단 기업들은 구매 실적이 더 중요하므로 정부에 재정 지원보다 시제품 최초 구매를 요구하는 경우가 많다"고 설명했다.

이재명 대통령이 27일 청와대 본관에서 46회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.10.27 [사진=청와대]

이어 "판매 실적이 있어야 판매가 가능하거나 쉽기 때문"이라고 덧붙였다.

이 대통령은 "그런데 왜 정부는 기업이 원하는 제품 구매를 하지 않고 굳이 무상인 예산 지원을 선택할까"라며 "그건 무책임한 비난 때문"이라고 지적했다.

이 대통령은 "선도구매가 산업발전을 위해 필요한 것을 알면서도 왜 그런 완전하지 못한 제품을 구입했느냐고 감사, 보도, 수사 등으로 비난하기 때문에 공무원들은 안전하게 '검증되고 납품 실적이 있는' 제품만 구매한다"고 비판했다.

이 대통령은 "국민주권 정부는 그런 위험을 무릅쓰고 선도구매에 나서려고 한다"며 "국가와 첨단 산업 발전이 공직자 개인에 대한 신상 위협보다 중요하기 때문에 무책임한 비난을 감수하기로 하는 것"이라고 강조했다. 아울러 "공무원을 보호하기 위해 감사 면책 등 제도적 방안도 철저히 준비할 것"이라고 약속했다.

이 대통령은 "국민과 대통령의 친구들에게 부탁드린다. 첨단 미래 산업 지원을 위해 재정 지원 대신 인공지능(AI) 로봇 같은 불완전 시제품을 구매하더라도 대출과 재정 지원 사이의 하이브리드 정책임을 주변에 잘 설명해 달라"고 당부했다.

마지막으로 2030년까지 AI 로봇 1만5000대를 공공 구매하고, 내년부터 1700여 대를 우선 보급하기로 한 김정관 산업통상부 장관을 언급하며 "격려 부탁드린다"고 했다.

pcjay@newspim.com