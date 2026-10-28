신한금융, 신한은행·제주은행장 1차 후보군 압축…12월 최종 후보 선정

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은행 임추위 추천 절차 신설

후보 추천부터 최종 선정까지 참여 확대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융지주가 신한은행장과 제주은행장 선임을 위한 1차 압축후보군을 선정하고 12월 초 최종 후보자를 확정할 계획이다. 올해부터 은행 임원후보추천위원회가 후보 추천부터 최종 선정까지 참여하는 방식으로 경영승계 절차를 강화했다.

신한금융지주회사 자회사최고경영자후보추천위원회(자경위)는 지난 27일 회의를 열고 올해 말 임기가 만료되는 자회사 대표이사 후보 추천을 위한 심의를 진행했다고 28일 밝혔다.

신한금융 본사 전경 사진. [사진=신한금융]

자경위는 이날 신한은행장과 제주은행장 1차 압축후보군을 선정했다. 후보군 규모는 최종 압축후보군의 2~3배 수준이다. 자경위는 11월 중 추가 논의를 거쳐 최종 압축후보군을 확정하고 12월 초 최종 후보자를 추천할 예정이다.

올해부터는 은행 임원후보추천위원회(임추위)의 역할이 확대됐다. 은행 임추위는 은행장 후보군을 자체적으로 심의한 뒤 자경위에 추천했으며, 자경위는 추천 후보군과 의견을 검토해 1차 압축후보군을 선정했다.

앞서 자경위는 지난달 21일 자회사 경영승계 절차를 개시하고 은행 임추위에 승계 후보군 정보를 공유했다. 은행 임추위는 대내외 경영환경과 향후 전략 방향을 고려해 차기 은행장 자격요건을 수립하고, 이에 부합하는 역량과 경험을 갖춘 후보군을 심의해 자경위에 추천했다.

신한금융은 올해 처음 도입한 절차인 만큼 별도의 심의 기준과 운영 절차를 마련해 후보군 심의를 진행했다. 경영승계 과정의 공정성과 투명성을 높이기 위한 취지다.

자경위 최종 회의에 은행 임추위원장이 함께 참여해 그간의 논의 결과를 설명하고 최종 후보 선정에 대한 의견을 제시하는 절차도 신설했다. 이에 따라 은행 임추위는 후보군 추천부터 최종 후보 선정까지 은행장 선임 전 과정에 실질적으로 참여하게 됐다.

신한금융지주 이사회 관계자는 "올해 처음 도입한 은행 임추위의 은행장 후보군 추천 절차는 자회사 이사회의 독립성과 책임성을 높이는 계기가 될 것"이라며 "지주 자경위와 자회사 임추위가 긴밀히 협력해 공정하고 투명한 경영승계 체계를 정착시키겠다"고 말했다.

한편 자경위는 이날 신한은행을 비롯한 10개 자회사 대표이사 후보의 심의 기준도 확정했다. 앞으로 확정된 심의 기준과 은행 임추위의 추천 의견 등을 바탕으로 후보군을 검토하고, 최종 압축후보군을 대상으로 심층면접과 평가를 진행해 최종 후보자를 선정할 계획이다.

최종 추천 후보는 각 자회사 임추위 심의와 이사회·주주총회 승인 절차 등을 거쳐 내년 1월부터 임기를 시작할 예정이다.

peterbreak22@newspim.com