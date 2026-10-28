하나금융, 발달장애 학생 직업교육 지원…디지털 진로탐색 교실 조성

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서울 밀알학교에 첫 교실 개소

인천·대전 특수학교 추가 선정. 내년 상반기까지 3곳 구축

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나금융그룹이 디지털 기술을 활용한 직업교육 환경을 조성해 발달장애 학생들의 진로탐색과 사회 진출을 지원한다.

하나금융은 발달장애 학생들의 진로탐색과 직업체험을 위한 '디지털 진로탐색 교실 구축' 사업을 시행한다고 28일 밝혔다. 사업의 첫 단계로 지난 27일 서울 강남구 밀알학교에서 디지털 진로탐색 교실 개소식을 열었다.

하나금융그룹은 27일 서울 강남구 밀알학교에서 발달장애 학생들의 진로탐색과 직업체험을 위한 '디지털 진로탐색 교실' 개소식을 개최했다. 기념촬영을 하고 있는 (왼쪽부터) 황대벽 밀알복지재단 사무처장, 홍재은 밀알학교 교장, 정형석 상임대표, 함영주 회장, 이은형 하나금융그룹 부회장, 오정택 하나금융그룹 부행장. [사진=하나금융]

이번 사업은 발달장애 학생들이 학교에서 다양한 직업을 미리 경험하며 적성과 가능성을 발견하고, 졸업 후 안정적으로 사회에 진출할 수 있도록 실질적인 직업교육 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

하나금융은 지역별 교육환경 개선을 위해 인천·대전 지역 특수학교를 추가로 선정하고, 내년 상반기까지 총 3곳에 디지털 직업교육 환경을 구축할 계획이다.

새롭게 문을 연 밀알학교 교실에는 음성대화가 가능한 휴머노이드 로봇과 직업훈련용 가상현실(VR) 기기, 멀티미디어 학습 키오스크, 교육용 판매시점정보관리(POS) 기기, 인터랙티브 화이트 LED 보드, 디자인 실습용 태블릿PC 등이 설치됐다.

학생들은 디지털 기기를 활용해 가상의 식당과 카페 등 실제 직업 현장과 유사한 환경에서 손님 응대와 계산, 주문 접수 및 확인 등을 연습할 수 있다. VR 기기와 LED 보드를 활용한 역할극·상황극을 통해 실제 근무 과정에서 마주할 수 있는 다양한 상황도 경험한다.

하나금융은 이를 통해 학생들이 직업 수행에 필요한 기초능력과 의사소통 능력을 기르고, 취업과 지역사회 자립에 필요한 역량을 단계적으로 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

학생뿐 아니라 특수학교 교직원을 위한 지원도 병행한다. 전문상담가와 함께하는 자기이해 검사와 명상·스트레스 관리·정서 관리 교육, 특수학교 최신 지도법, 교육 철학 재정립 등 맞춤형 프로그램을 운영할 예정이다.

교직원의 심리·정서적 소진을 예방하고 교육 전문성을 높여 학생들이 안정적인 교육환경에서 성장할 수 있도록 돕는다는 취지다.

함영주 회장은 "디지털 진로탐색 교실에서 발달장애 학생들이 다양한 직업을 직접 경험하며 자신의 가능성을 발견하고, 각자의 꿈을 키워 당당한 사회구성원으로 성장하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 발달장애 학생들이 배움의 과정에서 소외되지 않고 미래를 스스로 준비할 수 있도록 교육과 자립을 잇는 진정성 있는 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편 하나금융은 장애인의 건강한 일상을 위한 노후시설 개보수와 차량 지원, 장애아동·청소년의 재활 및 학습 보조기구 지원, 발달·청각장애인의 직무 전문성 향상과 자립을 위한 취업교육 및 고용 연계 등 다양한 지원 사업을 이어가고 있다.

peterbreak22@newspim.com