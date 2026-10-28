충북도, 녹색자금 27억3900만원 확보…나눔숲·무장애길 조성

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 28일 녹색자금 공모에서 27억3900만원을 확보했다
- 도내 4개 사업이 선정돼 나눔숲과 무장애나눔길을 조성한다
- 청주·옥천·음성은 지방비를 보태 생활권 녹색공간을 확충한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 산림복지 분야 공모사업에서 27억여원의 녹색자금을 확보해 생활권 녹색공간 확충에 나선다.
충북도는 한국산림복지진흥원이 주관한 '2027년 녹색자금 지원사업' 공모에서 도내 4개 사업이 선정돼 2028년 연차사업비를 포함해 총 27억3900만원을 확보했다고 28일 밝혔다.
선정 사업은 나눔숲 조성 1개와 무장애나눔길 조성 3개다.
복권기금으로 추진되는 녹색자금 지원사업은 사회복지시설의 녹색 휴식공간을 확충하고 장애인·고령자 등 보행약자도 편리하게 숲을 이용할 수 있도록 지원한다.
청주시는 나눔숲 조성 사업에 선정돼 사업비 1억6500만원을 투입, 1600㎡ 규모의 녹색 휴식공간을 조성한다.
무장애나눔길 사업에는 청주시와 옥천군, 음성군이 선정됐다.
2027년 녹색자금 지원액은 청주시 5억원, 옥천군 4억2400만원, 음성군 10억원이다.
각 지자체는 지원액과 같은 규모의 지방비를 투입해 사업을 추진할 예정이다.
음성군은 2028년 녹색자금 6억5000만원을 추가로 확보했다.
이에 따라 충북 제1호 지방정원인 봉학골정원에는 2년간 총 3.9㎞ 길이의 무장애나눔길이 조성된다.
충북도는 이번 사업을 통해 보행약자의 산림 접근성을 높이고 주민들이 일상에서 이용할 수 있는 녹색공간을 확대할 계획이다.
최승환 충북도 문화체육관광국장은 "도민 가까이에 녹색공간을 확충할 수 있는 재원을 확보했다"며 "누구나 편리하게 이용할 수 있는 휴식공간이 조성되도록 사업을 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com