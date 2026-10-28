신용보증기금, 잠실MICE 사업에 1조원 보증 지원…민간투자 마중물

AI 핵심 요약beta
- 신용보증기금은 28일 잠실MICE 사업에 1조원 보증을 지원했다
- 보증 지원으로 민간자금 조달과 사업의 적기 착공을 뒷받침했다
- 잠실 일대에 돔야구장과 전시컨벤션센터 등 복합공간을 조성했다
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국내 최대 규모 민간투자사업 추진 뒷받침
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신용보증기금이 잠실MICE 조성 사업에 1조원 규모의 산업기반 신용보증을 지원해 사업의 적기 착공과 민간투자 활성화를 뒷받침한다.
신보는 잠실MICE 조성 사업의 선순위 차입금에 1조원 규모의 산업기반 신용보증을 지원한다고 28일 밝혔다.
잠실MICE 사업은 서울 국제교류복합지구(SID) 지구단위계획의 핵심 프로젝트다. 코엑스부터 현대자동차 글로벌비즈니스센터(GBC), 영동대로 광역복합환승센터까지 연계하는 글로벌 비즈니스 클러스터 구축을 목표로 추진된다.
사업을 통해 잠실 일대에는 국내 최대 규모인 3만석 규모의 돔야구장과 서울 최대 규모의 전시컨벤션센터가 들어선다. 컨벤션센터와 다목적 스포츠콤플렉스를 비롯해 국제업무·상업시설, 숙박시설 등이 어우러진 대규모 복합문화 공간도 조성될 예정이다.
이번 사업은 재원 전액을 민간자금으로 조달하는 민간투자사업 가운데 역대 최대 규모다. 신보는 선순위 차입금에 대한 보증을 통해 사업에 필요한 자금 조달을 지원하고 적기 착공을 뒷받침할 계획이다.
공공성과 친환경 요소도 강화한다. 사업 운영수익을 향후 40년간 서울시 균형발전 재원으로 재투자하는 민·관 상생 구조를 마련했다. 수열에너지와 태양광 등 신재생에너지도 적극 활용해 친환경 인프라 구축의 선도 모델을 제시한다는 방침이다.
peterbreak22@newspim.com