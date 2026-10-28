키움증권, 영웅문S#에 'ETF 스마트 검색' 도입

AI 핵심 요약beta
- 키움증권은 28일 영웅문S#에 ETF 스마트 검색을 도입했다.
- 연관 키워드와 투자 방식으로 ETF·ETN을 찾도록 지원했다.
- 복합 검색과 유사 표현을 연결해 상품 탐색 편의성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 28일 자사 모바일트레이딩시스템(MTS) 영웅문S#에 'ETF 스마트 검색' 서비스를 도입했다고 밝혔다.
키움증권에 따르면 ETF 스마트 검색은 연관 키워드만으로 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)을 찾을 수 있는 서비스다.
예를 들어 '원자재'를 검색하면 종목명에 이 단어가 없는 금, 원유, 농산물 관련 종목도 확인할 수 있다. '자산배분', '인컴'처럼 투자 방식을 나타내는 키워드로 검색해도 관련 상품을 찾을 수 있다.
같은 개념을 다르게 쓴 표기도 연결돼 있어, '중국'과 '차이나', '금'과 '골드' 중 어느 쪽으로 검색해도 같은 상품을 볼 수 있다. 키워드를 조합해 검색할 수도 있다. '미국 국채 환헤지'처럼 투자 테마와 상품 구조를 함께 입력하면 조건에 맞는 상품을 모아 볼 수 있다.
키워드는 각 자산운용사와 한국거래소 공시 자료에 적힌 내용을 근거로 한다. 고객이 검색 결과만 보고 상품 성격을 잘못 이해하지 않도록 근거가 불분명한 포괄적 표현이나 은어는 키워드에서 제외했다.
키움증권 관계자는 "종목명을 몰라도 관심 있는 투자 주제만으로 원하는 상품을 찾을 수 있도록 검색 기능을 개선했다"며 "앞으로도 신규 상장 종목과 시장 변화, 고객 검색 흐름을 반영해 서비스를 계속 고도화하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com