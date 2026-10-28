보은 속리산서 31일 '꼬마도깨비 축제' 개최

AI 핵심 요약beta
- 보은군이 31일 속리산면에서 제2회 꼬마도깨비축제를 연다
- 어린이 체험행사와 퍼레이드, 공연, 불꽃놀이 등이 진행된다
- 조자용 박사 탄생 100주년 기념 세미나와 작품전도 마련된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = '제2회 속리산 꼬마도깨비 축제'가 오는 31일 보은군 속리산면 에밀레도깨비박물관 일원에서 열린다.
이번 축제는 에밀레박물관 설립자인 고(故) 조자용 박사의 탄생 100주년을 기념해 마련됐다.
28일 주최 측에 따르면 이번 축제는 조 박사가 추구한 민문화 정신을 조명하고 어린이들이 놀이를 통해 우리 전통문화에 친숙해지는 데 초점을 맞췄다.
축제는 오전 11시부터 오후 8시까지 진행된다. 꼬마도깨비등 만들기와 도깨비 암벽 타기, 보물찾기 등 어린이 참여형 체험 프로그램을 비롯해 도깨비 퍼레이드와 동요·산노래 공연, 불꽃놀이 등이 이어진다.
오후 1시 30분에는 '조자용과 에밀레박물관이 걸어온 길'을 주제로 기념 세미나가 개최된다.
조 박사의 업적과 에밀레박물관이 지닌 역사·문화적 의미를 살펴보는 자리다. 보은 지역 민화·공예 작가들의 작품 전시도 함께 진행된다.
축제를 주관하는 도깨비만인보의 이만동 대표는 "어린이들이 전통문화를 놀이와 체험으로 자연스럽게 접하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com