5070 고객 의견 담았더니…NS홈쇼핑, 방송 판매 실적 '쑥'

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑은 28일 5070 고객 참여형 방송 프로그램 수료식을 열었다
- 고객 사용 경험을 반영한 콘텐츠 15건을 제작해 14개 방송에 적용했다
- 온열담요 등 주요 상품 판매 실적이 최대 30% 개선됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = NS홈쇼핑이 핵심 소비층인 5070 세대의 사용 경험을 방송에 반영해 판매 실적 개선으로 연결했다. 고객이 궁금해하는 정보를 상품 설명에 담고 시연 방식을 바꾸는 등 방송 제작 과정에 고객 참여를 확대했다.
NS홈쇼핑은 지난 27일 고객 참여형 프로그램 '2026 NS스킨십 서포터즈' 수료식을 열었다고 28일 밝혔다.
이 프로그램은 방송을 기획하는 2030 세대 피디(PD)와 5070 세대 고객이 함께 상품 설명과 시연 방식 등을 구상하는 활동이다. 지난 8월 11일부터 3개월여 간 진행됐다.
회사는 활동 기간 총 6차례의 정기 모임과 심층 인터뷰를 통해 고객의 상품 사용 경험과 구매 결정 기준, 구매 과정에서의 불편 사항 등을 조사했다. 이를 바탕으로 고객의 실제 사용 경험과 아이디어를 담은 콘텐츠 15건을 제작해 14건의 방송에 적용했다.
판매 성과는 뚜렷했다. '일월 온열담요'는 고객 의견을 반영한 방송에서 판매 목표 대비 실적이 직전 방송보다 약 30% 개선됐다. '해피콜 프라이팬'은 제품 설명을 강화해 17%, '순수 염색제'는 성분과 모발 손상에 대한 우려를 반영한 결과 같은 시간대 이전 방송보다 약 10% 개선됐다.
고객의 실사용 경험도 방송 콘텐츠로 활용됐다. '램프쿡 누름팬' 방송에서는 서포터즈가 직접 제작한 요리 영상과 사용 팁을 소개했고, '매직퓨어 정수기 샤워기'와 '리더스 아이백크림' 방송에서는 시연 상황과 정확한 사용법을 안내했다.
NS홈쇼핑은 이번 활동에서 축적한 고객 의견을 향후 방송 기획에 활용할 계획이다.
nrd@newspim.com