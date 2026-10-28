유한양행 '윌로우하우스', 대한민국 공간문화대상 대통령상 수상

AI 핵심 요약beta
- 유한양행은 28일 윌로우하우스로 대통령상을 받았다
- 윌로우하우스는 옛 사옥의 역사성과 건축자산을 보존했다
- 시민에게 전시·문화 활동과 휴식 공간을 개방했다
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시민 위한 복합문화공간 조성
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 창립 100주년을 맞아 조성한 복합문화공간 '윌로우하우스'가 '2026 대한민국 공간문화대상'의 대상인 대통령상을 받았다고 28일 밝혔다.
대한민국 공간문화대상은 문화체육관광부가 주최하고 한국건축가협회가 주관하는 상이다. 국민의 문화적 삶의 질 향상에 기여한 공간을 발굴하기 위해 2006년부터 수여해 왔으며, 올해 21회째를 맞았다.
윌로우하우스는 역사적 건축자산을 보존하면서 시민에게 개방한 점을 높이 평가받았다. 심사위원회는 유한양행이 보유한 건축 유산을 지역사회와 공유한 점에 주목했다.
유한양행은 지난 6월 서울 대방동 옛 사옥을 복합문화공간으로 조성해 윌로우하우스를 개관했다. 1962년 준공된 건물의 붉은 벽돌 외벽과 역사성을 보존하고, 외부 담장을 철거해 시민들이 전시와 휴식을 즐길 수 있도록 했다.
공간 내 '유한 아카이브'에서는 창업자 유일한 박사의 삶과 창업정신, 유한양행의 역사를 소개한다. '윌로우 그라운드'와 정원 '윌로우 파크'는 시민들의 문화 활동과 휴식 공간으로 마련됐다.
유한양행 관계자는 "윌로우하우스를 통해 회사의 창업정신과 역사, 미래 비전을 시민들과 공유하고 지역사회와 함께하는 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com