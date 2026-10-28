코스맥스 "원료 파트너사와 손잡고 규제 선제 대응"

AI 핵심 요약beta
- 코스맥스는 27일 원료 파트너사 간담회를 열고 규제 대응 전략을 공유했다
- 코스맥스는 원료사와 안전성·효능 자료를 공유하고 공동 연구를 추진했다
- 코스맥스는 친환경 소재 발굴과 원료 제안 플랫폼 강화에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 코스맥스가 원료 파트너사와 손잡고 2028년 시행 예정인 안전성 평가 제도 등 국내외 규제에 선제 대응한다. 원료 선정 초기 단계부터 안전성·효능 자료를 원료사와 투명하게 공유하는 체계를 마련하고, 협업을 통해 규제 대응 역량을 키운다는 방침이다.
코스맥스는 27일 경기도 성남시 판교 스타트업 캠퍼스에서 '2026 코스맥스 원료 파트너사 간담회'를 열고 이 같은 전략을 공유했다고 28일 밝혔다. 간담회에는 최경 코스맥스 대표이사와 강승현 R&I유닛 원장 등 코스맥스 관계자, 20여 개 원료사 관계자 약 40명이 참석했다. 이 자리에서 국내외 시장·규제 동향을 공유하고 신규 원료 발굴, 안전성 평가 자료 표준화, 공동 연구·제품화 협력 모델을 논의했다.
규제 대응과 함께 클린뷰티 기준 강화에 맞춰 친환경·대체 소재 중심으로 공급망을 넓힌다. 기존 원료의 사용감과 성능은 유지하면서 안전성과 지속가능성을 높일 수 있는 소재 발굴을 우선 과제로 삼았다. 레티놀, NAD+ 등 기능성 성분은 글로벌 수요 확대에 맞춰 스킨케어뿐 아니라 퍼스널케어 적용 가능성도 검토한다.
제품 경쟁력 측면에서는 스킨케어와 선케어 분야에서 기능성과 사용감 향상 요구가 높은 점을 반영해 프리미엄 원료 확보와 제형 기술 고도화를 추진한다.
코스맥스는 원료 파트너사 간담회를 정례화하고, 협업 플랫폼 '이비즈'를 확대 개편해 원료 제안 기능을 표준화·간소화하는 등 원료 발굴 인프라도 강화하고 있다.
코스맥스 관계자는 "원료사의 소재 기술과 코스맥스의 제형 역량을 결합해 글로벌 트렌드를 선도하는 혁신을 이어가겠다"며 "안전성·효능 데이터를 기반으로 국내외 규제에 선제 대응하고 차별화된 제품을 제시하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com