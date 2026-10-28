SK온, ESS 대형 화재 시험 통과…북미 안전 기준 충족

AI 핵심 요약beta
- SK온이 28일 ESS 대형 화재 시험에서 북미 안전 기준을 충족했다.
- 인접 컨테이너 배터리 열폭주와 화재 확산이 발생하지 않았다.
- SK온은 시험성적서를 바탕으로 글로벌 ESS 시장 공략을 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서산공장 3GWh LFP 전환 추진…글로벌 ESS 시장 공략 가속
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= SK온이 에너지저장장치(ESS) 대형 화재 시험에서 북미 안전 기준을 충족하며 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다.
SK온은 자사 ESS가 대형 화재 시험(LSFT) 평가를 완료하고 북미 ESS 화재 안전성 시험 표준인 'UL 9540A' 평가 항목을 충족했다고 28일 밝혔다.
UL 9540A는 배터리 열폭주 발생 시 열이 주변으로 확산하는 정도를 평가하는 북미의 대표적인 ESS 안전성 시험 표준이다. 이 가운데 대형 화재 시험은 실제 ESS 화재 상황을 재현해 인접 컨테이너로 화재가 확산하는지 등을 검증하는 절차다.
시험 결과 화재가 발생한 ESS 컨테이너의 열로 인해 인접 컨테이너 내부 배터리 셀에서 열폭주가 발생하지 않은 것으로 나타났다. 컨테이너 내부 온도 역시 평가 기준을 충족했다.
SK온은 ESS에서 발생하는 열을 장시간에 걸쳐 분산 방출하도록 설계해 열방출률 급증을 억제하고 주변 컨테이너로 화재가 확산할 가능성을 낮췄다고 설명했다.
SK온은 이번 시험성적서 획득을 계기로 글로벌 ESS 시장 공략을 확대할 계획이다.
앞서 지난 8월 미국 ESS 기업 네오볼타파워와 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 공급 계약을 체결했다. 지난해 9월에는 미국 재생에너지 기업 플랫아이언과 1GWh 규모의 ESS 공급 계약을 맺었다.
국내 ESS 시장에서도 사업을 확대하고 있다. SK온은 올해 2월 열린 제2차 중앙계약시장에서 전체 물량 565MW 가운데 절반 이상인 284MW를 확보했다.
생산 기반 확충도 추진 중이다. 현재 충남 서산공장 전체 생산 라인 7GWh 가운데 3GWh 규모를 ESS용 LFP 배터리 전용 라인으로 전환하고 있다.
SK온 관계자는 "이번 시험으로 실제 화재 조건에서도 화재 확산을 억제하고 주요 안전 성능을 유지하는 SK온 ESS의 화재 안전성을 확인했다"며 "안전 기술과 제품 경쟁력을 지속 강화해 고객 맞춤형 ESS 솔루션을 제공하고 글로벌 시장에서 입지를 확대하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com