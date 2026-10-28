삼성전자, 갤럭시 웨어러블 기기 수면 무호흡 기능 고도화

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 28일 갤럭시 웨어러블 수면 무호흡 기능을 고도화했다
- AI로 수면 중 시간당 호흡 장애 빈도를 3단계로 구분해 제공한다
- 새 기능은 11월 갤럭시 워치 울트라2·워치9·링에 우선 적용된다
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갤럭시 워치9·울트라2·링 우선 적용…기존 모델도 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 갤럭시 웨어러블 기기의 수면 무호흡 기능을 강화해 수면 중 호흡 장애 수준까지 확인할 수 있도록 했다. 기존에는 수면 무호흡 징후 유무만 감지했지만 앞으로는 인공지능(AI)을 활용해 호흡 장애 빈도를 3단계로 구분해 제공한다.
삼성전자는 고도화된 수면 무호흡 기능이 지난 7월 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 데 이어 한국 식품의약품안전처 허가도 획득했다고 28일 밝혔다.
새로운 기능은 AI 알고리즘으로 수면 중 시간당 호흡 장애 횟수를 분석해 '경미·가끔·자주' 등 3단계로 결과를 제공한다. 사용자가 10일 이내에 최소 5시간 이상의 수면을 두 차례 측정하면 삼성 헬스 모니터 앱에서 결과를 확인할 수 있다. 다만 수면 무호흡증 진단 이력이 없는 만 18세 이상을 대상으로 하며 전문적인 의료 진단을 대체하지는 않는다.
해당 기능은 11월부터 갤럭시 워치 울트라2·워치9·링에 우선 적용된다. 이후 소프트웨어 업데이트를 통해 웨어 OS 7.0 이상을 탑재한 갤럭시 워치7·워치8 등 기존 모델로 확대될 예정이다. 기존 수면 무호흡 징후 감지 기능은 갤럭시 워치4 이후 모델에서 계속 이용할 수 있다.
최종민 삼성전자 MX사업부 헬스개발그룹 상무는 "수면 무호흡은 일상 속에서 알아채기 어려운 징후"라며 "사용자들이 갤럭시 웨어러블을 수면 중 착용하는 것만으로도 위험 징후를 사전에 인지하고 수면 건강을 체계적으로 관리할 수 있도록 혁신을 이어가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com