LS일렉트릭, 'BIXPO 2026'서 HVDC 기술 선봬

AI 핵심 요약beta
- LS일렉트릭은 28일 BIXPO 2026 참가 계획을 밝혔다.
- HVDC와 AI 데이터센터 등 차세대 전력망 기술을 공개했다.
- 서해안 에너지고속도로 등 국가 전력망 사업 참여를 추진했다.
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AI 데이터센터·E-스태콤·K-EMS 등 전력 솔루션 선봬
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LS일렉트릭이 국내 최대 전력·에너지 산업 박람회에서 초고압직류송전(HVDC)을 비롯한 차세대 전력망 기술력을 선보인다.
LS일렉트릭은 오는 11월 4일부터 6일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 '빛가람 국제전력기술엑스포(BIXPO) 2026'에 참가한다고 28일 밝혔다.
이번 전시에서 LS일렉트릭은 '지능형 전력망, AI 시대를 선도하다'를 주제로 108㎡(12부스) 규모의 전시관을 마련한다. HVDC와 인공지능(AI) 데이터센터 솔루션, E-스태콤(정지형 무효전력 보상장치), K-EMS(에너지관리시스템) 등 차세대 전력망 구축을 위한 핵심 기술을 공개할 예정이다.
특히 HVDC 솔루션을 집중적으로 소개한다. HVDC는 발전소에서 생산한 전력을 직류로 변환해 장거리로 송전하는 기술이다. 기존 교류 송전보다 장거리·대용량 전력 전송에 유리해 국가 전력망 확충과 재생에너지 연계에 필요한 핵심 기술로 꼽힌다.
LS일렉트릭은 북당진~고덕 HVDC 변환설비 구축에 이어 동해안~수도권 HVDC 사업에 참여하며 사업 수행 경험을 축적해 왔다. 이를 바탕으로 서해안 에너지고속도로 등 국가 전력망 구축 사업에 변환용 변압기(C-TR)를 비롯한 핵심 설비 공급을 추진한다는 계획이다.
AI 데이터센터 분야에서는 기존 교류 기반 전력 공급 시스템부터 차세대 800V 직류 배전까지 전력 인프라의 발전 과정을 체험할 수 있는 공간을 마련한다.
E-스태콤 존에서는 급격한 부하 변동에도 전압을 안정적으로 유지하는 전력계통 안정화 솔루션을 공개한다. 스마트그리드 존에서는 대형 전력계통 운영 시스템인 K-EMS의 국산화 경험과 기술력을 소개하고 동남아시아와 중동 등 해외시장 진출 전략을 알릴 예정이다.
LS일렉트릭 관계자는 "HVDC는 재생에너지 확대와 AI 시대 전력 수요 급증에 대응할 미래 국가 전력망의 핵심 기술"이라며 "국내 유일의 전류형 HVDC 사업 수행 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 국산 HVDC 기술 경쟁력을 강화하고, 서해안 에너지고속도로를 비롯한 국가 전력 인프라 고도화에 핵심적인 역할을 하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com