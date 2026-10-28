롯데백화점, 부산에 첫 '팬덤 스페이스'…첫 IP 전문관 오픈

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애니메이션·게임·캐릭터 상품 한곳에 모아…팝업스토어·이벤트도 동시 진행

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 부산본점에 애니메이션과 게임, 캐릭터 상품을 모은 첫 지식재산권(IP) 전문관을 연다. 취향에 따라 콘텐츠를 찾아 소비하는 2030 세대를 겨냥해 쇼핑과 체험을 결합한 공간을 강화한다.

롯데백화점은 오는 30일 부산본점 지하 1층에 약 1785㎡(540평) 규모의 '팬덤 스페이스(FANDOM SPACE)'를 개장한다고 28일 밝혔다. 장르별로 흩어져 있던 캐릭터 상품과 피규어 등을 한곳에 모으고, 팬들이 교류하며 머물 수 있는 공간으로 운영할 계획이다.

닌텐도 매장에서 직원들이 게임 체험존을 소개하며 직접 게임을 즐기고 있다. [사진=롯데백화점 제공]

첫 출점지로 부산본점을 선택한 배경에는 젊은 고객층의 소비 확대가 있다. 부산본점의 올해 1~9월 2030 세대 매출은 전년 동기 대비 약 15% 증가했다. 지하 1층 팝업 전용 공간인 '키네틱 스테이지'에서 다양한 콘텐츠를 선보이며 젊은 고객과 관광객을 끌어들였다는 설명이다.

국제영화제와 게임 박람회 등 콘텐츠 행사가 열리는 지역적 특성도 고려했다. 부산시에 따르면 올해 1~8월 부산을 찾은 외국인 관광객은 343만명을 넘어 전년 동기 대비 45.9% 늘었다.

롯데백화점은 부산본점을 시작으로 향후 잠실 롯데월드몰 등 전국 주요 거점으로 팬덤 스페이스를 확대할 방침이다.

핵심 매장으로는 일본 만화·애니메이션 관련 캐릭터 상품과 서적을 판매하는 '애니메이트'가 들어선다. 캡슐형 장난감을 선보이는 '반다이 가샤폰 오피셜샵', 캐릭터 경품 뽑기 브랜드 '이치방쿠지'도 입점한다.

리락쿠마와 스미코구라시로 알려진 캐릭터 브랜드 '산엑스'도 만날 수 있다. 취미용품 전문매장 '베스트하비'에서는 코토부키야와 굿스마일컴퍼니 등의 피규어·프라모델을 선보여 수집가 수요까지 공략한다.

개장을 기념해 키네틱 스테이지에서는 팝업스토어 7곳을 동시에 운영한다. '원피스 무기와라 스토어'와 '해리포터 마호도코로', '라리가 웹툰'을 비롯해 짱구·히나쿠우·빵고미 등의 콘텐츠를 선보인다.

오는 30일부터 내달 1일까지는 상품 구매와 사회관계망서비스(SNS) 게시물 작성, 매장 방문 인증 등 세 가지 미션을 완료하면 경품 뽑기에 참여할 수 있는 스탬프 투어를 진행한다. 캐릭터 인형탈과 사진을 찍는 행사도 마련한다.

9층 엘아레나에는 대형 짱구 풍선 포토존과 체험 부스를 설치한다. 내달 8일 오후 2시에는 온라인 예선을 통과한 10개 팀이 참여하는 '캐릭터 코스프레 챌린지' 결선을 연다.

이달 30일부터 연말까지는 부산본점 정문 외벽에 캐릭터 이야기와 크리스마스 테마 영상을 투사하는 조명 쇼도 진행한다.

nrd@newspim.com