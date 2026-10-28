한우 반값·전복 60% 할인…롯데마트, 2주간 '메가통큰'

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트는 28일 한우·전복 등 먹거리를 최대 60% 할인했다.
- 29일부터 2주간 신선식품·즉석식품 할인 행사를 진행한다.
- 둘째 주에는 돼지고기·해산물을 50% 할인하고 쿠폰도 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데마트가 한우와 전복 등 주요 먹거리를 최대 60% 할인하는 대규모 행사에 나선다. 신선식품부터 즉석조리식품, 가정간편식까지 할인 품목을 넓혀 장바구니 수요를 공략한다.
롯데마트는 오는 29일부터 다음 달 11일까지 2주간 하반기 '메가통큰'을 진행한다고 28일 밝혔다.
메가통큰은 롯데마트의 '통큰' 브랜드에 규모를 강조한 '메가'를 결합해 올해 상반기 처음 선보인 행사다. 상반기 행사 매출은 전년 대비 22% 증가했다.
첫 주인 29일부터 다음 달 4일까지는 신선식품 할인에 집중한다. 1등급 한우 전 품목은 행사카드 결제 시 50% 할인되며, 늑간살·꽃갈비살 등 특수부위 5종도 같은 할인율을 적용한다. 완도산 전복 10마리는 29일부터 11월 1일까지 한정 수량으로 60% 저렴하게 판매된다. 제철 사과 4종은 행사카드로 3000~5000원 할인되며, 제주 감귤은 30일 하루 동안 9990원에 한정 판매한다.
즉석조리식품도 준비했다. 초밥 베스트 5종은 엘포인트 회원 대상 30% 할인되고, 닭강정과 국내산 치킨은 9990원에 판매된다. 냉동 밀키트와 냉동면 전 품목은 행사카드로 2개 이상 구매 시 반값에 판매되며, 냉동 피자·만두·돈까스 등은 '1+1' 혜택이 적용된다.
일자별 특가도 진행된다. 29~30일에는 계란을 행사카드로 2판 구매 시 판당 4990원에 판매하고, 11월 1일에는 봉지라면 전 품목을 2개 사면 1개를 더 주는 '2+1' 행사를 한다.
두 번째 주인 오는 5일부터는 돼지고기와 해산물 할인이 중심이다. 삼겹살과 목심은 행사카드 결제 시 50% 할인되며, 광어회는 1만원대에 판매된다. 봉지굴 전 품목은 50% 할인되고, 제주 조생감귤은 약 40% 할인돼 1만원 미만에 구매할 수 있다.
롯데마트는 '롯데마트GO' 앱에서 목요일부터 일요일까지 총 8일간 매일 선착순 2만 명에게 할인 쿠폰을 지급하며, 룰렛 이벤트로 최대 5만원 할인 쿠폰을 추첨 증정한다.
nrd@newspim.com