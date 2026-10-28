삼성전자, 한국품질만족지수 18년 연속 최다 부문 1위

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 28일 KS-QEI 조사에서 14개 부문 1위를 차지했다.
- 생활가전 10개 부문과 TV·스마트기기 품질 경쟁력을 인정받았다.
- 냉장고는 20회, TV는 17년 연속 1위를 기록했다.
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TV 17년 연속 1위…스마트폰·PC·태블릿도 정상
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 생활가전과 TV 등 주요 제품군에서 소비자 품질 만족도 1위를 휩쓸며 18년 연속 최다 부문 수상 기업에 올랐다. 특히 냉장고는 통산 20회, TV는 17년 연속 1위를 기록하며 품질 경쟁력을 인정받았다.
삼성전자는 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2026 한국품질만족지수(KS-QEI)' 조사에서 총 14개 부문 1위를 차지했다고 28일 밝혔다. 한국품질만족지수는 제품을 사용한 소비자와 품질 전문가가 성능·신뢰성·사용성 등을 평가하는 지표다. 올해는 121개 부문, 369개 기업을 대상으로 조사가 진행됐다.
삼성전자는 냉장고와 김치냉장고, 올인원 세탁건조기, 드럼세탁기, 에어컨 등 생활가전 10개 부문에서 1위를 차지했다. 냉장고는 통산 20회, 드럼세탁기는 17년 연속, 김치냉장고는 14년 연속 1위를 기록했다. 올인원 세탁건조기도 부문 신설 이후 3년 연속 정상을 지켰다.
TV 부문에서는 17년 연속 1위를 달성했다. 삼성전자는 사용자 질문의 맥락을 이해하고 맞춤형 정보를 제공하는 '비전 AI 컴패니언'과 스포츠 시청 경험을 높이는 AI 기능 등을 강화하고 있다. 스마트폰과 노트북컴퓨터, 태블릿PC 부문에서도 각각 1위에 올랐다.
유미영 삼성전자 DA사업부 부사장은 "이번 KS-QEI 최다 1위 수상은 변함없는 고객의 신뢰와 지속적인 품질 혁신이 빚어낸 성과"라며 "앞으로도 고도화된 AI 기술과 빈틈없는 기본 성능을 바탕으로 차별화된 가전 경험을 선보이겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com