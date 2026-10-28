李대통령 "자기만 개혁주체인 양 선동…무책임한 극단주의"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 28일 검찰개혁 관련 극단적 선동을 비판했다
- 이 대통령은 개혁 비판자를 국정방해세력으로 몰았다는 주장에 답했다
- 여권 강경파의 검찰개혁 포기 비판을 겨냥한 발언으로 풀이됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 28일 검찰 개혁을 둘러싼 논란과 관련해 "일부 국민의 조급하고 절박한 개혁열망에 편승해 개혁실패의 불안감을 자극하며 자기만 선명한 개혁주체인양 '전부 아니면 전무' 식의 선동을 하는 것이 무책임한 극단주의"라고 강조했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 '검찰개혁을 비판한 이들을 국정방해세력으로 몰았던 것을 사과하라'는 한 누리꾼의 게시글을 공유하면서 이같이 말했다.
이 대통령은 글에서 "검찰 개혁을 진심으로 국가와 국민을 위해 주장하는 분도 있고, 자신의 숨겨진 정치적 사적 목적을 위해 선명성만 내세우거나 과도한 선동적 주장을 함으로써 실질적으로는 검찰개혁을 발목잡는 분들도 있다"고 지적했다.
그러면서 "진짜 개혁을 하려는 동지를 공격하며, 실질적 실효적 개혁의 실패로 이끌어 가는 것이 무책임한 극단주의"라고 비판했다.
이 대통령의 글은 검찰개혁 과정과 중대범죄수사청, 공소청 출범 과정에서 여권 내 강경파들이 이 대통령을 향해 검찰개혁을 포기했다고 비판하며 갈등을 빚은 것을 겨냥한 것으로 풀이된다.
이 대통령은 또 누리꾼을 향해서는 "본인이 그에 속하지 않으면 언짢을 이유가 없고, 그에 속한다고 생각돼 기분 나쁘다면 한번쯤 되돌아보기를 권유한다"며 "오해가 해소됐기를 바란다"고 했다.
누리꾼 A씨는 이 대통령에게 "검찰개혁방해 등 비판자들을 혹세무민하는 '무극파'니 허위사실에 기초해 비방하는 '국정방해세력'으로 몰았던 건 사과 안하느냐"며 "그런 무책임하고 극단적인 음해와 모함을 해놓고 왜 사과하지 않느냐"고 따졌다.
the13ook@newspim.com